富邦人壽奪大南港案 豪砸282.87億元得標

堪稱第2季土地交易亮點的「大南港案」今（7）日下午開標，據了解底價近260億元，開標前已有12組投資人領取標單，背景不乏壽險業與開發商，最終由富邦人壽以282.87億元得標，溢價率達到8.8％，每坪土地價逾375萬元，創南港土地單價新高。

本次標售的「大南港案」地主眾多，分別為國揚實業持有40％、威力國際10％、和桐子公司和信成持有21.25％、工信子公司展邦建設12.5％、弘輝8.75％、定利開發7.5％。

該基地北側面臨南港路三段，西側面臨東新街，土地面積廣達7514坪，土地使用分區為商三特、容積率353%，可容積移轉上限為3成，日前委託普華國際不動產進行公開標售，並吸引12組投資人領取標單，最終開標由富邦人壽、新光人壽出手，富邦人壽以282.87億元拿下，若以底價260億元換算，溢價率達到8.8％，顯見其勢在必得決心。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學表示，此次大南港所有權標售案引來高階實力買家出手實為預期中的結果，積極搶標程度不輸早先信義計畫區的數宗標售大案，主因是此案具備大基地能有效滿足投資人多元的規劃需求，加上南港後勢發展看漲。

「大南港案」位於東區門戶計畫樞紐位置，而東區門戶計畫主要由國家生技產業廊帶、流行音樂與文創產業、軟體及會展產業為主軸構成，並有四鐵共構的南港車站發揮高效交通轉運功能，結合區內多處重劃與更新計畫，南港區都市發展面貌煥然一新，近期矚目之大型開發案「世界明珠」，更使市場目光聚焦南港東區門戶。