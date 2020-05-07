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北富銀助陣發抖音「舞」林帖 邀媽咪線上尬舞媚

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

宅經濟，新生活！2020生活型態大改版，母親節許多媽媽順勢選擇開Home趴過節。根據台北富邦銀行調查，30歲以上的媽媽客戶，近六成以「在家聚餐」歡慶母親節，且超過2成的媽咪希望收到「紅包」禮物，覺得非常時期擁抱現金最實在。有別以往，北富銀今年將部分母親節實體活動轉為線上趴踢，廣發「舞」林帖，邀全台舞媚媽咪遠距尬舞，5月25日前完成活動指定步驟，有機會將當紅的Switch主機帶回家！母親節前夕，北富銀全台分行亦應景舉辦「花香伴媽咪」一日快閃活動，5月8日(五)當天媽咪至分行辦業務，有機會獲贈康乃馨與溫馨賀卡(數量有限送完為止)，讓媽咪提前感受母親節的暖心氣氛。

北富銀表示，受疫情影響，今年大眾在家過節的意願提高了，母親節氛圍要靠線上活動衝一波，因此精心設計「舞媚媽咪抖音舞蹈大賽」，讓媽媽宅在家也能揪全家大小一起同樂，增添過節的趣味。北富銀LINE官方帳號也提供客製電子賀卡，5月10日前綁定個人化服務的好友可免費DIY母親節卡片，將內心滿滿的愛與感謝即時說出來，讓今年母親節即便無法聚餐、碰面，也能電子傳情，讓愛滿人間。

「舞媚媽咪抖音舞蹈大賽」自即日起至5月25日，媽咪們可自由發揮創意錄製防疫舞影片(如洗手舞、口罩舞等)，形式不拘，可以是一個人的solo秀、與另一半或孩子對跳的雙人舞，或和姊妹淘共組舞媚媽咪聯盟大跳防疫主題的團體舞，將影片上傳至抖音平台(Tik Tok)，並標上「#富邦舞媚媽咪」，再將影片分享至北富銀「鮮富幫」FB粉絲團，完成指定步驟，就取得參賽資格囉！最具創意、人氣No.1的舞后，可贏得Switch主機與遊戲片最大獎，活動還會選出三位最佳造型，可獲得新光三越1,000元禮券；未獲獎的媽咪也別氣餒，只要參加活動就可抽重量級民生物資，一箱箱白米、衛生紙、泡麵通通要送出去，讓媽咪們防疫囤貨不卡卡！

今年北富銀也以行動支持在地花農抗疫，自彰化田尾鄉產地直購康乃馨，5/8當天要送給至分行辦理業務的媽咪們；此外，多數媽咪為一家大小忙碌奔波，扮美的時間銳減，北富銀今年於台北安和分行、台中市政分行及高雄分行設計專屬花牆，擺設夢幻氣球，讓媽咪們變身網美盡享拍照打卡的樂趣。花牆有紅色、粉色康乃馨組成的大愛心，從花語解讀，象徵對母親健康長壽、青春永駐的祝福。歡迎有興趣的媽咪們踴躍響應，一起FUN心過母親節！

母親節 北富銀

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