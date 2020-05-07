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中壽57周年 用感謝實踐永續經營

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

今年的世界不平靜，新冠病毒肺炎疫情來的又猛又急，大家戴起口罩、勤加洗手，人與人的社交距離拉大，內心的不安與恐慌也逐漸浮現。面對疫情來襲，中國人壽以不一樣的方式迎接57周年，中壽回歸「感謝」初心，以利他、共好的理念呈現在商品、服務、業務及社會參與等多元面向，讓更多利害關係人感受到中壽更有溫度的安定力量。

這樣的信念也獲國際肯定，榮獲亞洲永續報告獎（Asia Sustainability Reporting Award; ASRA）「2019亞洲最佳永續報告獎-金獎」殊榮，中壽在16家入圍的亞洲頂尖企業中脫穎而出，在持續推動永續發展備受國際肯定，也是繼CRRA後再次讓台灣站上國際舞台，顯見中壽在實踐永續影響力上的努力。中壽會持續讓更多人感受到安全、安心及愛心，實現與社會共好與共享理念，進而實現永續經營。

總經理黃淑芬表示，壽險本質是愛與關懷，中壽孕育出「感謝」的企業文化，面對疫情，第一時間成立緊急應變小組，提供多項的暖心措施及提升數位化服務，以更便利的方式解決保戶大小問題。在內部，中壽將彼此感謝的理念化為同理心，落實在部門間分工不分責、敞開胸懷的彼此溝通，讓壽險服務更有溫度，讓保戶及社會大眾感受到中壽的不一樣，創造保戶、股東、員工及社會最大利益與價值。在57週年之際，中壽持續以行動感謝小農，採購友善環境種植的果乾贈送同仁，上班更療癒；主管與同仁們也搭配微笑口罩，即使戴上口罩也能彼此展現笑顏，傳遞正向能量，職場更溫暖有趣。

中壽長期重視公司永續經營能力及信守對每一位保戶的承諾。在疫情衝擊下，中壽在各面向仍繳出亮麗的成績單，中壽感謝同仁的辛勤努力，109年第1季稅後盈餘達44.6億元，每股稅後盈餘1元，獲利不僅較去年同期大幅成長59%，更創下同期新高；中壽感謝保戶的信任，對外推出包括保費緩收、放寬法定傳染病除外理賠等八項保戶關懷服務，更率先業界提出加發醫事人員保戶確診慰問金及免除住院醫療商品的法定傳染病等待期的批註服務，感謝醫事人員無私的奉獻與辛勞；對內則啟動各種行動化與遠距線上作業、異地備援與居家辦公機制等措施，並持續積極提升數位化服務，讓各項行動都是期望杜絕疫情破口、堅守營運不中斷。

中壽 疫情 口罩

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