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台新Richart數位銀行 學生可申請

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀今（7）日表示，配合主管機關開放年滿七歲以上未成年人可線上申請開立數位存款帳戶，Richart數位銀行領先市場推出「未成年客戶線上開戶」服務，即日起七歲以上未滿20歲並領有國民身分證的未成年客戶，可線上申辦Richart數位存款帳戶，立即體驗便利的數位金融服務。

台新銀行Richart數位銀行近年持續深耕校園，在大專院校舉辦多場講座與實體體驗活動，帶動學生們提早開始學習理財觀念。

近年來隨著數位銀行發展，各項金融服務更加普及便利，具數位化金融服務需求民眾的年齡則不斷降低，Richart最常收到的使用回饋意見則是「學生也想體驗線上開戶」，包國儀表示，身為用戶許願池的Richart聽到了。

包國儀指出，Richart數位銀行提供存款、基金、信用卡等整合式產品服務，結合便利的轉帳與繳費功能，只需透過手機就能進行金融服務，已是大多數民眾日常使用的主要帳戶。

隨著使用人數的增加，常有不少Richart用戶希望幫子女線上申請Richart帳戶，讓子女練習管理零用錢及生活費用等。

即日起，家長可陪同子女下載Richart App填寫申請資料，經家長（法定代理人）進行線上身分驗證後，即可完成開戶；即便是在外地求學的未成年子女，也能自行線上申請，再請家長協助完成驗證即可，申辦方式簡單便利，不受時間與空間限制。

包國儀表示，Richart App的操作簡單直覺，每筆消費明細都可以記帳，還有視覺化的消費圖表分析工具，不論是儲蓄年節紅包錢、管理生活費或零用金都十分便利，是幫助理財初學者建立收支觀念、累積理財經驗的最佳幫手。

在開放未成年人線上開立Richart數位存款帳戶功能後，希望能幫助更多學生們提早開始透過Richart學習理財，打下理財好基礎。

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