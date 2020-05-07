疫情致營運中斷危機 董事會做10件事防激進投資人威脅

新冠肺炎疫情衝擊，景氣衰退的態勢已形成，企業面臨前所未有的營運中斷危機，迫使雇主必須緊急重新檢討員工管理計畫，身處當前情勢，董事會更需要以身作則，安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲建議，董事會須先做到三件事。

首先，董事會必須支持和適當地指導管理階層，針對危機擬定即時因應策略。其次，董事會必須確保為企業建立恢復能力，不僅是有能力應付疫情帶來的持續影響，還必須考量次要風險，例如網路攻擊、人力議題和競爭對手威脅。第三，董事會最終必須著眼未來不可避免、隨之而來的變革、長期挑戰和機會。

安永針對董事會可以如何協助管理團隊，提出10個值得深思的做法；一、扮演參謀的角色，討論危機回應措施，董事會必須與管理階層主動討論因應計畫，共同合作，以確保危機管理決策反映出企業的目標、價值和文化，同時滿足立即的短期需求。

二、強化危機管理團隊，在疫情爆發前，只有21%的董事會成員相信自己的組織在規劃、溝通、恢復和復原能力上已做好萬全準備足以應付風險。顯然如今董事會必須更加確保危機管理團隊能勝任目標，且必須更常就各種危機情境安排測試演練。

三、定期溝通，確保員工健康幸福，許多員工對自己的健康和財務安全感到焦慮，領導者務必定期向員工傳達明確而堅定的訊息，或許這些內容可能不是由董事們親自宣布傳達，但他們應確保管理階層會適當反應組織的領導價值。

四、重新評估風險相互依存度和降低風險的措施，董事會應確保團隊評估新冠病毒疫情和其他風險間的相互依存度，包括第三方風險。

五、確保供應鏈流暢，董事會務必確保管理階層主動管理與重要供應商的關係，同時，適時核准必要但高於平常的成本支出並加以追蹤，以維持供應鏈的運作。

六、模擬危機管理，在新冠病毒疫情爆發前，只有19%的企業經常進行模擬演練、壓力測試和情境分析，如今企業應同步進行財務壓力測試和情境分析，以反映當前的財務和經濟趨勢。

七、確保與董事會持續的溝通，企業應重新思考，管理階層該如何妥善因應初步警示跡象並向董事會適時地溝通報告，企業在此方面仍存在巨大的改進空間。

八、透過網路遠距方式維持會議進行，董事會應考慮建立定期召集董事會或功能性委員會，無論是常設董事會電話會議或溝通計畫都有助於讓董事獲悉最新資訊。

九、減輕財務衝擊並交流訊息，為了鞏固投資人的信心，董事會（特別是審計委員會）基於周全的假設，確保有關新冠病毒疫情的衝擊已反映於預估營收及其他財務計畫中，並向投資人清楚傳達這些資訊。

十、留意激進投資人的威脅，董事會應留意激進投資人帶來的威脅，激進投資人可能在市場恐慌之際從中獲利，因而導致股票價值下跌。