公司治理資優生 元大金、元大期蟬聯前5％企業

第六屆公司治理評鑑結果出爐，元大金控與旗下子公司元大期貨，從受評鑑的1，600家上市櫃公司中脫穎而出，雙雙蟬聯前5%佳績，為公司治理評鑑的金融資優生。元大金控長期落實良好的風險控管及務實穩健的業務發展，以求符合金融界最高的公司治理標準，元大金控於901家受評上市企業中第五度躋身前5%；元大期貨在699家上櫃企業中名列前茅，更是連六年獲肯定。

台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心，在遵循金管會新版公司治理藍圖的架構下，將「強化公司治理評鑑效度」訂為首項策略目標，持續推動上市櫃公司治理的健全發展，2019 年10月至2020年1月期間進行企業自評作業，針對「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、 「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」四大指標評核。評鑑結果將作為證交所「台灣公司治理 100 指數」與櫃買中心「櫃買公司治理指數」篩選標的之參考，受市場投資人高度重視。

基於「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」企業文化，元大金控與旗下子公司致力強化公司治理，近年元大金控在公司治理、企業永續發展表現及營運績效，受到國內外評比機構肯定，4月甫獲得《遠見雜誌》企業社會責任教育推廣組楷模獎，以及連續5年通過英國標準協會（BSI）企業社會責任報告書認證。

元大期貨身為台灣期貨商龍頭，國內外期權市占率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，提供業界最完整多元的期貨衍生性商品，獲得國際雜誌《The Asset》台灣最佳期貨商與《國家品牌玉山獎》傑出企業首獎的最高榮譽等大獎，公司不僅展現良好的營運績效，在公司治理也獲得肯定；元大期貨同時積極推動金融市場的創新發展，提供國內外客戶更多元完整的金融商品與全方位服務，以成為「亞洲地區最值得信賴的期貨商」為目標。