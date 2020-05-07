聽新聞
test
0:00 / 0:00
三步驟 退休生活有保障
中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，想了解自己的退休金準備狀況，可以透過智動GO的三步驟評估，選擇適合自己的投資方案，輔以持續性的追蹤建議，能讓退休計畫更安心也更有信心。
第一步是決定退休後每個月想領多少錢，第二步是確認職業別，第三步則是輸入當下的薪資，系統就能自動計算出未來有機會領到多少勞保與勞退，以及距離理想退休生活的差距。若在其他地方另外已有準備退休金，也可從差距中扣除，讓以往要填寫一堆複雜欄位簡化為短短幾步驟。
退休規劃是一連串決策的過程，包含退休想領多少錢、是否想提早退休、現在能每月提撥多少錢以及投資報酬率希望多少，都相互影響著退休規劃該如何訂定。
智動GO透過互動模擬，協助客戶判斷並提供建議。例如：客戶希望退休後每個月可多領些錢，或提早退休，智動GO就會透過系統演算，建議客戶現在應該如何準備退休金，或該選哪種風險的投資組合，透過蒙地卡羅演算未來各種情境，協助客戶達成退休目標。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言