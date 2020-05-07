三步驟 退休生活有保障

中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，想了解自己的退休金準備狀況，可以透過智動GO的三步驟評估，選擇適合自己的投資方案，輔以持續性的追蹤建議，能讓退休計畫更安心也更有信心。

第一步是決定退休後每個月想領多少錢，第二步是確認職業別，第三步則是輸入當下的薪資，系統就能自動計算出未來有機會領到多少勞保與勞退，以及距離理想退休生活的差距。若在其他地方另外已有準備退休金，也可從差距中扣除，讓以往要填寫一堆複雜欄位簡化為短短幾步驟。

退休規劃是一連串決策的過程，包含退休想領多少錢、是否想提早退休、現在能每月提撥多少錢以及投資報酬率希望多少，都相互影響著退休規劃該如何訂定。

智動GO透過互動模擬，協助客戶判斷並提供建議。例如：客戶希望退休後每個月可多領些錢，或提早退休，智動GO就會透過系統演算，建議客戶現在應該如何準備退休金，或該選哪種風險的投資組合，透過蒙地卡羅演算未來各種情境，協助客戶達成退休目標。