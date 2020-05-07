快訊

紓困與火箭有啥關聯？答案是蔡政府的倨傲推托

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三步驟 退休生活有保障

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，想了解自己的退休金準備狀況，可以透過智動GO的三步驟評估，選擇適合自己的投資方案，輔以持續性的追蹤建議，能讓退休計畫更安心也更有信心。

第一步是決定退休後每個月想領多少錢，第二步是確認職業別，第三步則是輸入當下的薪資，系統就能自動計算出未來有機會領到多少勞保與勞退，以及距離理想退休生活的差距。若在其他地方另外已有準備退休金，也可從差距中扣除，讓以往要填寫一堆複雜欄位簡化為短短幾步驟。

退休規劃是一連串決策的過程，包含退休想領多少錢、是否想提早退休、現在能每月提撥多少錢以及投資報酬率希望多少，都相互影響著退休規劃該如何訂定。

智動GO透過互動模擬，協助客戶判斷並提供建議。例如：客戶希望退休後每個月可多領些錢，或提早退休，智動GO就會透過系統演算，建議客戶現在應該如何準備退休金，或該選哪種風險的投資組合，透過蒙地卡羅演算未來各種情境，協助客戶達成退休目標。

退休金 退休規劃 中國信託商業銀行

延伸閱讀

自提勞退 可以免計所得稅

退休規劃 三招超前部署

退休金算盤／勞退自提…有感節稅

自營作業者 也可自提勞退

相關新聞

AI助攻 提升目標達成率

中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，中信智動GO智能投資本次新推出的兩項功能：目標投資、退休投資組合，都是運用AI深度學習來進行投資判斷，根據不同目標達成狀態，進行動態鎖利，搭配原有自動再平衡功能，提升目標達成率。

三步驟 退休生活有保障

中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，想了解自己的退休金準備狀況，可以透過智動GO的三步驟評估，選擇適合自己的投資方案，輔以持續性的追蹤建議，能讓退休計畫更安心也更有信心。

中信智能理財服務 大升級

中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，中信智動GO智能理財全新改版，主要推出兩種新的功能：目標投資、退休投資，服務方式也增加人機協作及導入AI人工智慧，要讓五類族群都能透過智動GO新一代服務解決投資理財難題。

國票金獨董候選人 三張新面孔

金管會杜絕萬年獨立董事的政策下，不少金控業者今年提出新的獨立董事候選人，將在6月12日舉行股東會的國票金控，第七屆董監事提名候選人名單出爐，出現三位新獨董候選人，前台新金總經理饒世湛、前永豐金證券董事長陳惟龍，以及前美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理暨董事總經理陳淑娟。

彰銀愛地球 推蔬食樂活

面對氣候變遷挑戰，彰化銀行從細微處落實環保，辦理「珍愛地球 蔬食樂活」活動，推動每周蔬食日，鼓勵員工少吃肉、多蔬食，除了可以幫助環境永續、食得健康，同時結合公益捐款，讓員工自動自發做環保。

新壽推空汙保單 首見

新光人壽昨（6）日公布，推出國內壽險界首張「空汙保單」，針對呼吸系統及循環系統疾病，強化疾病住院以及手術醫療保障，堪稱業界心肺功能最佳的醫療保險。

疫情補助款不得扣押

疫情衝擊經濟，政府各部會發放各種補助款，有民眾向金管會反映，才剛拿到生活補助款，就被銀行凍結，金管會昨（6）日特別提醒銀行，依疫情特別條例規定，這些補助款不能被扣押、強制執行。

兆豐銀柬國增設支行 過關

兆豐銀行昨（6）日公布，金管會核准該行柬埔寨金邊分行增設支行，再加上日前緬甸仰光升格分行獲緬國央行核准，以及印尼辦事處申設，兆豐銀將持續擴張新南向布局，增加進駐國與分支據點。

北富銀大降紓困手續費

台北富邦銀行昨（6）日表示，為落實金管會提出銀行承辦紓困貸款手續費收費的公平合理、充分告知客戶、額度符合比例、考慮紓困貸款性質等四大原則，台北富邦銀行針對紓困專案，已制訂相關配套措施，大幅調降紓困方案手續費。

英德金幣1枚5.6萬 飆最高價

為慶祝五二○總統副總統就職，中央銀行循例發行「英德」紀念金銀幣，因應疫情及網購普及化，今年首度開放網購，網路配銷七成，實體三成。由於國際金價飆高至每英兩約一千七百美元，第十五任總統紀念金幣價格也創新高，每枚要價五點六萬元，比四年前的「英仁」紀念金幣足足貴了八千元；銀幣每枚一千六百元。

台幣強升 名目匯率創歷史新高

新台幣匯率升勢超狂，導致新台幣名目有效匯率指數步步高升，甚至飆上有紀錄來的歷史新高。台北外匯市場發展基金會公布最新統計，新台幣名目有效匯率指數連十漲，4月升抵117.43，創下2005年4月有紀錄以來的歷史新高紀錄。

國銀Q1大陸曝險占比 新低

疫情衝擊加上大陸經濟下行風險，本國銀行首季大陸曝險金額占淨值比重大降至44.5%，再跌到歷史新低，大陸曝險金額剩1.62兆元，比去年同期大減1,209億元。

熱門新聞

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

無工作證明就簽切結 侯友宜：紓困從寬認定市長負責

加碼的1萬紓困怎申請 行政院5張圖報你知

以為紓困「申請就有」 有人開雙B來：不請白不請

看到吃不到！弱勢勞工欠卡債 獲紓困卻馬上被銀行凍結

領紓困金人潮擠爆三重區公所 緊急開設活動中心因應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。