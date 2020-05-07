AI助攻 提升目標達成率

中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，中信智動GO智能投資本次新推出的兩項功能：目標投資、退休投資組合，都是運用AI深度學習來進行投資判斷，根據不同目標達成狀態，進行動態鎖利，搭配原有自動再平衡功能，提升目標達成率。

開始執行投資計畫後，客戶可以彈性修改投資計畫，例如將目標達成金額從新台幣5萬提高至8萬元，或目標達成期間由三年縮短為兩年，當目標達成率有大幅變化時，系統也會透過E-Mail跟Line寄出重新規劃建議通知，投資人可隨時掌握目標達成狀況。

中信智動GO智能投資本次也有兩項全新的服務方式，引入「人機協作（hybrid model）」與「AI人工智慧」運用，這是源自於上線後，持續對歐美智能理財趨勢的觀察。

楊淑惠表示，人機協作在工業、製造業上的應用應該不陌生，近幾年在金融領域上的應用成為主流，讓有經驗理財專家與投資組合演算的技術合作為客戶服務，全球最大的智能理財業者Vanguard就是採取這種模式，而第一家純數位智能理財業者Betterment也自2018年開始搭配真人財務顧問，推出多種個人財務建議套餐，一對一對談方式，為客戶解決子女教育基金、退休、稅務等財務問題。

「我們認為與純數位服務相比，智能理財未來將更著重人的角色，以真人結合數位的人機協作理財規劃服務模式，能幫助客戶建議正確的投資觀念、解答較複雜的理財問題，進而增加客戶的信賴感。」楊淑惠說。