中信智能理財服務 大升級

中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，中信智動GO智能理財全新改版，主要推出兩種新的功能：目標投資、退休投資，服務方式也增加人機協作及導入AI人工智慧，要讓五類族群都能透過智動GO新一代服務解決投資理財難題。

圖／經濟日報提供 這五類族群包括：投資資金有限的上班小資族、剛開始理財的新手族、不希望投入太多心力的佛系投資族、有子女的父母，以及認真準備退休的投資人。

中國信託商業銀行在2017年推出中信智動GO智能理財，以客戶體驗為核心，讓客戶只要設定投資目標，就能透過手機與網路銀行享有專業的投資服務，並首創「自動再平衡（Auto Rebalance）」機制，能依客戶目標與市場環境自動調整基金標的與市場比重。

楊淑惠表示，中國信託客戶數高達800萬，藉由客戶訪談與大數據分析，發現客戶最常面臨的投資問題及痛點主要有三。首先、要自行研究投資標的，卻不知道如何選；其次，工作忙碌，沒時間關注市場；第三，市場瞬息萬變，不會判斷進出場點。

中信智動GO智能理財旨在解決上述三項痛點，而本次全新改版的智動GO智能理財，在功能上有兩大亮點：目標投資、退休投資。

目標投資意指，不同人生階段的財務目標，像是出國旅遊、買車、存一桶金、結婚基金、買房、子女教育等，要達成這麼多財務目標，正確的理財觀念是分帳管理，每個目標專款專用，將每月薪資提撥到帳戶中，檢視達成進度，也適時修正目標。

智動GO的目標投資只需一個中信帳戶，即可將資金分配到不同的理財目標，設定智能扣款功能，每個月提撥新台幣1,000元到子女教育帳戶，或是提撥新台幣1,000元到自己的退休帳戶，同時規劃與追蹤多個理財目標，達到分帳管理專款專用的效果。

退休投資意指提供好的退休平台，讓國人能夠及早開始準備。智動GO研發一套全台首創規劃退休月花費平台，將複雜的勞工退休制度轉化成簡單的對話流程，民眾只要輸入退休後每個月想花多少與目前投保薪資，即可試算個人勞保年金、勞退及退休缺口，並獲得適合自己風險屬性的投資方案。