刷中信商旅鈦金卡繳稅 最高享0.368%現金回饋

繳稅季到來，中國信託商業銀行為方便民眾輕鬆繳納，配合財政部延長個人綜合所得稅申報期限，即日起至今年6月30日止，推出中信卡繳稅非常有利活動，不限卡別、不限稅額享刷卡免手續費，提供信用卡最高12期分期0利率優惠，但簽帳金融卡不適用分期。

中國信託商旅鈦金卡卡友刷卡繳納稅款，可享0.2%現金回饋無上限之優惠，針對單筆稅額達新台幣100萬元(含)以上且一次付清之客戶，中國信託銀行加碼0.168%現金回饋，加碼回饋上限為新台幣4.5萬元，卡友最高可享0.368%現金回饋。

中信銀行表示，2019年刷中國信託信用卡繳稅之客戶中有40%選擇繳稅分期，較2018年成長一倍，稅額為100萬元(含)以下的客戶中，逾六成使用分期繳稅，顯示越來越多客戶透過分期繳稅讓資金運用更為彈性。

今年刷中信卡繳稅不僅免手續費，信用卡可享6期或12期分期0利率，分期設定亦配合繳稅期間延期至今年8月31日止。

卡友於繳稅期間有信用卡額度調升需求，可於中信銀行官網、中國信託LINE官方帳號以及活動網頁設定繳稅分期及調高信用卡額度。

針對有短期資金需求的民眾，申辦中國信託信用貸款可享前兩期年利率0.88%優惠，再抽Dyson HP06智慧空氣清淨機，營業時間內線上申請最快一小時撥款。

有大額或長期資金需求的民眾，亦可透過「中國信託My Way房貸」一次完成房貸、資金周轉或投資理財等資金規畫，今年6月30日前申辦還可參加「稅率就是折扣率」活動，客戶本人綜合所得稅所適用稅率(5%至40%)，即為房貸開辦費的折扣。

如客戶綜所稅適用稅率為12%者，房貸開辦費可享88折，再抽蘋果iPhone 11 64GB乙支。

因應近期國內疫情趨於穩定及母親節將至，中信銀行持續串聯消費優惠平台推出網購、外送等線上優惠，亦提供百貨、餐廳、藥妝等百家精選消費回饋。

全台指定的31家百貨母親節檔期刷中信卡回饋最高12%，單筆消費滿新臺幣3,000元，即可抽施華洛世奇(SWAROVSKI)Crystal Lake經典手表；麥當勞餐廳門市刷中信卡享中信日優惠；至瓦城、非常泰、時時香、1010湘等知名餐廳刷卡消費享滿額贈；提供屈臣氏、康是美消費最高享13%回饋等，與客戶攜手調整生活步調提供更多元的消費選擇。

防疫期間建議民眾可多使用網路或申報軟體，透過財政部網路繳稅服務網站、語音(412-1111轉166#)，或手機下載台灣行動支付App綁定中國信託信用卡，即可輕鬆取得授權碼，快速完成繳稅。