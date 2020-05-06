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中國信託銀行預估 第2季油價仍有下跌風險

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

隨著全球對能源需求下降，OPEC+減產幅度又遠低於需求降幅，中國信託銀行研判，今年第2季至第3季，原油市場呈現供給過剩的情況，第2季油價仍有下跌風險。

此外，西德州原油6月期貨合約將在今年5月19日結算，預期該月期貨價格將大幅震盪，投資人須嚴格控管相關金融商品的風險部位。

第3季原油價格受減產支撐，供過於求狀況雖持續，但比第2季改善，油價屆時應有回穩可能。

中信銀行認為，未來油價觀察重點可著重兩點：一、疫情是否出現第二次爆發，影響原油需求回升力道；二、各國是否遵守減產協議，及石油生產企業破產潮下的供需再平衡。

股市方面，從近期能源公司展望來看，油價低迷導致能源類股獲利預估值呈現逐季下滑，股息配發率亦開始逐步下調。

中信銀行建議，能源類股短中期仍應保守看待，欲逢低布局的長線投資者，建議避開財務結構及信用評等不佳者，留意波動度較低、現金流量充足與可維持股息配發的能源企業，拉長時間分批布局的方式，嚴控整體部位風險。

就國家檢視，俄羅斯股市能源類股占比高達50%，需留意與油價間的高度連動。

信用市場方面，今年以來，低信評企業債券發行量僅占整體高收債的12%，但能源高收債卻有超過40%信評等級在B以下，油價暴跌後，能源高收債違約風險預估將大幅攀升，反而投資等級債違約風險低。

油價重挫削弱通貨膨脹，同時也加大央行寬鬆空間，公債殖利率將難大幅上行，有利具優質息收的投資等級債。

新興市場債中，部分拉丁美洲、非洲、中東國家財政預算與油價連動性高，債市也將受影響，建議暫時避開為宜。

外匯市場方面，受油價大跌影響，加幣、俄羅斯盧布亦出現貶值，油價和原物料價格為影響商品貨幣長期趨勢的最重要因素，油價萎靡不振還影響整體市場風險情緒，進一步推升美元避險需求。

為協助客戶掌握投資契機，中信銀行推出一起Fund優惠快搶活動於後天(8日)登場，投資人有機會搶得限量888組定期定額或定期不定額申購手續費3折優惠，活動自當天中午12時起至23時59分止，符合資格者於今年5月22日前進入中信銀行網路銀行或「中信Home Bank」App行動銀行即可使用。

中信銀行 原油價格 俄羅斯

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