國泰產險推新冠肺炎專案 大人確診或小孩停課都賠

新冠肺炎疫情蔓延至全球，民眾除了擔心確診對健康及收入的影響，有小孩的家庭也要考慮小孩因此停課而無人照顧，不論是醫療費用、薪資損失或是臨時托育，都將使民眾產生一筆無預期的支出，此時若有保險可以幫助民眾分擔這些額外費用，相信民眾少了經濟憂慮，將更能專心於養護身體健康。

國泰產險新世紀添福專案，提供不論因為意外傷害或突發疾病住院的無等待期住院日額保險金，只要在保期開始前180天內沒有因為相同的意外傷害事故或疾病住院治療，即可以申請理賠，舉例來說，民眾投保後才確診罹患新冠肺炎即在保障範圍內，不用擔憂無法立刻獲得保障。

而有鑑於全球新冠肺炎疫情仍未完全趨緩以及聽見民眾的需求，國泰產險升級了新世紀添福專案的保障內容，當民眾確診法定傳染病時將可申請一筆法定傳染病補償保險金。

以民眾不幸罹患新冠肺炎為例，因屬於第五類法定傳染病，法定傳染病補償保險金的額度為5萬元，可紓解因就醫治療產生的費用支出或工作受影響的薪資缺口；如果不幸罹患的是第一類到第四類法定傳染病，也能申請到5,000元的補償。

不少未滿15足歲的小朋友曾遇過因為校園有同學生病導致停課，或是小朋友罹患腸病毒、流感等疾病而請假時，父母需要另外請人照顧的困擾，這張保單還增加了兒童居家健康管理保險金的保障，當小朋友就學的教育機構或班級因為有人罹患傳染病而公告停課，或是小朋友本人得到腸病毒、流感等條款約定的疾病需向學校請假時，就可以依照停課或請假的日數給付定額保險金，每次最高給付可達五日。

以國小一年級的小朋友投保P32+500型加值方案為例，一年只要3,798元，每天約十元的保費，就能擁有停課或罹患特定疾病而請假時每日1,000元、第五類法定傳染病確診時5萬元、一般住院時1,000元，及包含100萬元失能保險金、最高5萬元的實支實付保險金等意外傷害保障，是相當經濟實惠的保險商品。

國泰產險此次升級改版的新世紀添福專案，凡是3足歲到64歲(保險年齡)皆可以購買，增加的保障即使在疫情趨緩時也可以發揮價值，能夠一直成為民眾的後盾。