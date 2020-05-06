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新光人壽醫療險 打空污牌

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

行政院環保署空氣品質監測報告指出，2018年空氣品質指標AQI良好等級的占比為43%，表示一整年能呼吸到好空氣的日子不到一半。此外，與呼吸系統及循環系統相關的手術，近十年來成長50%以上，全球性的空氣污染，已為國人生活環境及健康品質帶來威脅。

新光人壽今（6）日表示，創新設計「空污保單」解決保戶痛點，針對因「呼吸系統」及「循環系統」疾病，強化疾病住院以及手術醫療保障，堪稱業界「心肺功能」最佳的醫療保險。

國人常見的如過敏性鼻炎、慢性鼻炎、急性鼻咽炎、急性鼻竇炎等疾病所致之住院或保單條款所載明之手術，都在保障範圍內。

「非常安心」提供住院日額、加護病房、特定住院日額、手術醫療、特定手術醫療、身故以及祝壽保險金等保障，可彌補因病住院及手術的費用支出，開放0~65歲投保，具有四大特色：

1、業界獨家空污保單：非常安心是一張著重「肺(呼吸系統)」及「心(循環系統)」保障的終身醫療險，提供呼吸系統及循環系統219項特定手術加倍給付，給付倍數最高可達住院醫療日額146倍，同一次住院最高提供30日的日額加倍給付。

2、住院/手術all-in-one：除了住院期間的住院日額及加護病房給付之外，另有1,499項手術按表給付。最高享有住院醫療日額3,000倍的終身醫療帳戶，用多少扣多少，住院/手術保障all-in-one。

3、防疫保障無縫接軌：非常安心適用法定傳染病無疾病等待期批註條款，取消法定傳染病30日等待期之限制，讓防疫期間保障更即時。

4、豁免保費雙重保障：第1-6級失能豁免保險費，保障安心不中斷。

防疫期間，更要做長逺的打算。新光人壽建議，可透過1年期防疫保單「活力罩」，及終身型空污保單「非常安心」做組合搭配，彈性強化保障。

以30歲女性為例，投保1年期「活力罩」及20年期繳費「非常安心」住院醫療日額各1,000元，首年年繳保險費為2萬1,880元。

若因新冠肺炎於加護病房住院28日後轉入一般病房治療七日康復出院，可領取住院日額保險金(1,000元+1,000元) x 35日，長期住院生活補助保險金1,000元 x 5日，加護病房保險金(2,000元+1,000元) x 28日、法定傳染病住院關懷保險金1,000元 x 35日以及特定疾病住院日額保險金1,000元 x 30日，合計共22.4萬元。

保險金 手術 新光人壽

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