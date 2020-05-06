新台幣升勢狂 4月名目匯率指數飆紀錄以來最高

新台幣匯率升勢超狂，導致新台幣名目有效匯率指數步步高升，甚至飆上紀錄以來的歷史新高。

台北外匯市場發展基金會公布最新統計，新台幣名目有效匯率指數連十漲，4月升抵117.43，創下2005年4月有紀錄以來的歷史新高紀錄。

新台幣名目有效匯率指數大漲，顯示在外資蜂擁匯入下，新台幣升值幅度超越主要貿易對手國。

名目有效匯率指數是指：新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，名目有效匯率上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。

不過，央行外匯政策指標為進一步納入各國物價變數的實質有效匯率指數，4月新台幣實質有效匯率指數升抵95.01，為四個月高點。

實質有效匯率指數上升，表示新台幣對外價格競爭力下跌，原因包括新台幣匯率對外價值上升及台灣物價相對上升。

央行統計顯示，4月主要亞洲貨幣全面對美元升值，防疫成績傲視全球的台灣，吸引大量外資積極湧入加碼股市，新台幣匯率4月累計升值4.52角，升幅高達1.52%。

相較於新台幣，台灣貿易對手國韓元4月僅升值0.92%，新台幣升幅足足是韓元的1.65倍，對台灣出口競爭力不利。至於星元與人民幣，4月也分別升值1.01%和0.58%。