新台幣升勢狂 4月名目匯率指數飆紀錄以來最高
新台幣匯率升勢超狂，導致新台幣名目有效匯率指數步步高升，甚至飆上紀錄以來的歷史新高。
台北外匯市場發展基金會公布最新統計，新台幣名目有效匯率指數連十漲，4月升抵117.43，創下2005年4月有紀錄以來的歷史新高紀錄。
新台幣名目有效匯率指數大漲，顯示在外資蜂擁匯入下，新台幣升值幅度超越主要貿易對手國。
名目有效匯率指數是指：新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，名目有效匯率上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。
不過，央行外匯政策指標為進一步納入各國物價變數的實質有效匯率指數，4月新台幣實質有效匯率指數升抵95.01，為四個月高點。
實質有效匯率指數上升，表示新台幣對外價格競爭力下跌，原因包括新台幣匯率對外價值上升及台灣物價相對上升。
央行統計顯示，4月主要亞洲貨幣全面對美元升值，防疫成績傲視全球的台灣，吸引大量外資積極湧入加碼股市，新台幣匯率4月累計升值4.52角，升幅高達1.52%。
相較於新台幣，台灣貿易對手國韓元4月僅升值0.92%，新台幣升幅足足是韓元的1.65倍，對台灣出口競爭力不利。至於星元與人民幣，4月也分別升值1.01%和0.58%。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言