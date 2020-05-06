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才剛領到疫情補助就被銀行扣住，金管會：銀行不能亂扣

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

疫情衝擊經濟，政府各部會發放各種補助款，有民眾向金管會反映，才剛拿到生活補助款，就被銀行凍結，金管會今（6日）特別發新聞稿提醒銀行，依疫情特別條例規定，這些補助款不能被扣押、強制執行。

金管會表示，請銀行在配合司法或行政強制執行程序時，應先確認帳戶內的金額，是否是帳戶所有人跟政府領取的紓困相關補助款項，以免發生違法抵銷或扣押的情形。

對於有民眾反映，受疫情影響甫自政府取得的紓困生活補助款項，遭銀行凍結強制執行。

金管會呼籲銀行注意，今年4月21日總統令修正公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，其中第9條之1第2項已明定「自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的」。

銀行如果有未注意到這項法律規定，以致抵銷或扣押到民眾自政府領取的紓困款項情形，請債權銀行積極主動協助處理。

金管會說明，勞動部發給的生活補助金，匯款來源會註記「行政院發」的文字，其他機關的紓困補助款項，也可從匯款來源為政府單位的方式辨識，請銀行確認帳戶內，是否有機關依據特別條例發給的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，避免發生違法抵銷或扣押的情形。

金管會 疫情 勞動部

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