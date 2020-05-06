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LINE Pay 打入麥當勞400家門市

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay宣布在台灣速食業龍頭麥當勞全台近400家門市正式上線。即日起推出LINE Pay付款最高享25%回饋活動，現在到麥當勞，無論內用或外帶，在數位自助點餐機、餐廳櫃台、McCafe旗艦專櫃及得來速，都能使用LINE Pay結帳。

慶祝與麥當勞品牌合作正式上線，即日起至6月9日止於麥當勞消費結帳，透過LINE Pay使用已綁定的信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款，單筆交易金額滿99元（LINE POINTS點數折抵金額不列入計算），則有LINE POINTS 3%點數回饋。使用LINE Pay Money付款，不限消費金額再享加碼LINE POINTS 7%點數回饋，針對交易時LINE Pay Money帳戶餘額不足，提供「自動儲值」及「自動儲值交易差額」功能，可由用戶指定的連結銀行帳戶自動儲值，補足消費金額後支付，讓用戶使用LINE Pay Money付款時更加快速順暢。

LINE Pay用戶在麥當勞活動期間使用LINE Pay Money並開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，連結高雄銀行帳戶筆筆消費再享LINE Pay Money儲值金 15%回饋；連結土地銀行帳戶單筆消費滿99元，再享LINE Pay Money儲值金 15%回饋；連結郵局帳戶，單筆消費滿150元，另享LINE Pay Money儲值金 10%回饋。

此外，活動期間綁定中國信託LINE Pay卡、台新@GoGo卡、聯邦賴點卡或富邦J卡（LINE POINTS回饋卡別）等指定銀行卡片付款，再享9%回饋。

LINE LINE Pay 麥當勞

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