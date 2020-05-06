費鴻泰批新光金「家天下」 新光大公主重砲反擊
新光金獨董槓副董事件，立委費鴻泰日前在財委會上痛批新光金是「家天下」，更說：「這家公司治理是零分，他家女兒愛幹什麼就幹什麼，金管會都不管！」新光金大公主吳欣盈今透過臉書反擊，她表示，費在立法院影射她介入公司治理，若主管機關查證屬實，她願向社會大眾致歉，「反之，若無此事，費委員是否應就調查結果，公開向本人道歉。」她說自己目前不是董事會成員，費鴻泰無的放矢指控並消費本人，藉此博新聞版面，而非專業問政。
新光金4月29日公告，獨董李勝彥在董事會中因四大理由，反對副董李紀珠擔任下屆董事侯選人，新光金內部爭議再度浮上檯面，此案更被視為是新光金大公主吳欣盈和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。立委費鴻泰4日在財委會上怒批：「這家公司治理是零分，是家天下，他家女兒愛幹什麼就幹什麼，金管會都不管！」要求金管會啟動調查。
吳欣盈今在臉書表示：「費委員兩次引用媒體未經查證的報導，在國會殿堂假借質詢名義消費本人，並影射涉本人介入公司治理。若主管機關查證屬實，本人願向社會大眾致歉。反之，若無此事，費委員是否應就調查結果，公開向本人道歉。」
吳欣盈也指出，她目前不是新光金控董事會成員，費鴻泰無的放矢指控並消費她，藉此博新聞版面，而非專業問政，深感遺憾。她說，自己跟費鴻泰並不相識也無往來，他在立法院以質詢方式，明示或暗示指摘她，要求金管會啟動調查，名義上是為了伸張股東們的正義，但卻留了如此爛尾，這樣是否遭人質疑立委過度濫用權力？值得大家好好來一起檢視。
以下為吳欣盈在臉書上的全文：
針對5月4日立法院費委員在立法院財政委員會的諮詢，本人以下幾點的回應：
1. 費委員兩次引用媒體未經查證的報導，在國會殿堂假借質詢名義消費本人，特別在2018年4月立院質詢下，請金管會主委查詢媒體報導新光金控「家天下」事件，並影射涉本人介入公司治理。若主管機關查證屬實，本人願向社會大眾致歉。反之，若無此事，費委員是否應就調查結果，公開向本人道歉。
2. 身為立法院財政委員會的資深委員，對金融業公司治理之相關法令規章，以及金管會之監督權責應有深入的了解，為提升委員問政高度，應回歸專業問政。
3. 新光金控有完善之公司治理制度，確保董事會與管理階層皆依照法令規定、公司章程與股東會之決議行使相關職權。
4. 公司獨立董事依法行使監督權責，在董事會中對公司管理進行建議提案，相關發言依規均列入議事錄中，亦依議事規則全程錄音或錄影，以供主管機關查核。
5. 本次獨立董事秉持職權監督公司，公司發表重大訊息，此皆依規章制度辦理，顯見新光金控有完善之公司治理制度。
6. 本人目前非為新光金控董事會成員，費委員無的放矢指控並消費本人，藉此博新聞版面，而非專業問政，本人深感遺憾。
本人與費委員並不相識也無往來，他在立法院以質詢方式，明示或暗示指摘本人，要求金管會啟動調查，名義上是為了伸張股東們的正義，但卻留了如此爛尾，這樣是否遭人質疑立委過度濫用權力？值得大家好好來一起檢視。
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