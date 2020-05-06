費鴻泰批新光金「家天下」 新光大公主重砲反擊

新光金獨董槓副董事件，立委費鴻泰日前在財委會上痛批新光金是「家天下」，更說：「這家公司治理是零分，他家女兒愛幹什麼就幹什麼，金管會都不管！」新光金大公主吳欣盈今透過臉書反擊，她表示，費在立法院影射她介入公司治理，若主管機關查證屬實，她願向社會大眾致歉，「反之，若無此事，費委員是否應就調查結果，公開向本人道歉。」她說自己目前不是董事會成員，費鴻泰無的放矢指控並消費本人，藉此博新聞版面，而非專業問政。

新光金4月29日公告，獨董李勝彥在董事會中因四大理由，反對副董李紀珠擔任下屆董事侯選人，新光金內部爭議再度浮上檯面，此案更被視為是新光金大公主吳欣盈和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。立委費鴻泰4日在財委會上怒批：「這家公司治理是零分，是家天下，他家女兒愛幹什麼就幹什麼，金管會都不管！」要求金管會啟動調查。

吳欣盈今在臉書表示：「費委員兩次引用媒體未經查證的報導，在國會殿堂假借質詢名義消費本人，並影射涉本人介入公司治理。若主管機關查證屬實，本人願向社會大眾致歉。反之，若無此事，費委員是否應就調查結果，公開向本人道歉。」

吳欣盈也指出，她目前不是新光金控董事會成員，費鴻泰無的放矢指控並消費她，藉此博新聞版面，而非專業問政，深感遺憾。她說，自己跟費鴻泰並不相識也無往來，他在立法院以質詢方式，明示或暗示指摘她，要求金管會啟動調查，名義上是為了伸張股東們的正義，但卻留了如此爛尾，這樣是否遭人質疑立委過度濫用權力？值得大家好好來一起檢視。

以下為吳欣盈在臉書上的全文：