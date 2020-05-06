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擴大紓困方案開始受理 婦人聽完說明搖頭不申請了

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
行政院長蘇貞昌前天宣布擴大紓困方案，今天開始受理申請；屏東縣恆春鎮公所湧入大批欲申請的民眾，第一線的里幹事忙翻天，忙著說明申請條件和方式。記者潘欣中／攝影
行政院長蘇貞昌前天宣布擴大紓困方案，今天開始受理申請；屏東縣恆春鎮公所湧入大批欲申請的民眾，第一線的里幹事忙翻天，忙著說明申請條件和方式。記者潘欣中／攝影

行政院長蘇貞昌前天宣布擴大紓困方案，今天開始受理申請；屏東縣恆春鎮公所湧入大批欲申請的民眾，第一線的里幹事忙翻天，忙著說明申請條件和方式，得知除資格須符合外，還需要檢附申請書、全戶戶籍資料、全戶存摺封面及內頁等相關證明，1名打零工的60歲婦人搖著頭說：「怎麼這麼麻煩，去弄這些複雜表格的時間拿來工作也好，不請了」。

恆春鎮公所說，這次的紓困是針對原來有工作，因疫情受影響沒辦法工作、工時減少影響收入因而陷困，且沒有投保軍公教勞農保的身分者；不少民眾到民政課欲申請，說只知道政府對無保工作者要發1萬元，不知道要準備什麼文件，有人以為帶著身分證和印章就領，到了現場才知道有諸多資格限制，抱怨連連，里幹事除耐心說明，還要不停接詢問電話。

公所民政課說明，除資格須符合外，還需要檢附相關證明，包括申請書、全戶戶籍資料、全戶存摺封面及內頁，其中內頁必須影印109年1月1日至現在，資料計算以4月30日為基準，最重要的是檢附工作證明，證明是因疫情而受到影響，證明方式包括採購相關單據、雇主證明或個人工作照片，填立契結書要負法律責任。

「聽完說明，頭都昏了！」60歲張姓婦人以打零工維生，她說，之前到洋蔥田當臨時工，現在不只要去找蔥農開證明，還要準備一家人的存款證明，準備這些資料花的時間，不如去當臨時清潔工多點錢，申請過程複雜到超過想像，搖搖頭說：「算了，不領了！」；另位民宿女清潔工氣憤說：「實在太複雜，不請了！」，抱怨全家人的存摺封面及內頁都要影印，太強人所難。

疫情 身分證

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