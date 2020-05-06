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《誰是被害者》：死後才能「發聲」？那些等待被看見的傷痕

大人確診或小孩停課 這張保單都有賠

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

新冠肺炎疫情蔓延至全球，民眾除了擔心確診對健康及收入的影響，有小孩的家庭也要考慮小孩因此停課而無人照顧，不論是醫療費用、薪資損失或是臨時托育，都將使民眾產生一筆無預期的支出，此時若有保險可以幫助民眾分擔這些額外費用，相信民眾少了經濟憂慮，將更能專心於養護身體健康。

國泰產險「新世紀添福」專案提供不論因為意外傷害或突發疾病住院的無等待期住院日額保險金，只要在保期開始前180天內沒有因為相同的意外傷害事故或疾病住院治療，即可以申請理賠，舉例來說，民眾投保後才確診罹患新冠肺炎即在保障範圍內，不用擔憂無法立刻獲得保障。

而有鑑於全球新冠肺炎疫情仍未完全趨緩以及聽見民眾的需求，國泰產險升級了「新世紀添福」專案的保障內容，當民眾確診法定傳染病時將可申請一筆「法定傳染病補償保險金」。以民眾不幸罹患新冠肺炎為例，因屬於第五類法定傳染病，「法定傳染病補償保險金」額度為5萬元，可紓解因就醫治療產生的費用支出或工作受影響的薪資缺口；如果不幸罹患的是第一類到第四類法定傳染病，也能申請到5仟元的補償。

另外，不少未滿15足歲的小朋友曾遇過因為校園有同學生病導致停課，或是小朋友罹患腸病毒、流感等疾病而請假時，父母需要另外請人照顧的困擾，因此這張保單還增加了「兒童居家健康管理保險金」的保障，當小朋友就學的教育機構或班級因為有人罹患傳染病而公告停課，或是小朋友本人得到腸病毒、流感等條款約定的疾病需向學校請假時，就可以依照停課或請假的日數給付定額保險金，每次最高給付可達五日。

以國小一年級的小朋友投保P32+500型加值方案為例，一年只要3,798元，每天約10元的保費，就能擁有停課或罹患特定疾病而請假時每日1仟元、第五類法定傳染病確診時5萬元、一般住院時1仟元，以及包含100萬元失能保險金、最高5萬元的實支實付保險金等意外傷害保障，是相當經濟實惠的保險商品。

國泰產險此次升級改版的「新世紀添福」專案，凡是3足歲到64歲（保險年齡）皆可以購買，增加的保障即使在疫情趨緩時也可以發揮價值，能夠一直成為民眾的後盾－國泰產險is Helping。

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