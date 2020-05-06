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疫情急難紓困急就章 基層承辦人員、民眾雙怨

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣18鄉鎮市公所今天一早就湧入申請或詢問急難紓困的人潮，承辦人員一再說明，電話也接到手軟。記者范榮達／攝影
苗栗縣18鄉鎮市公所今天一早就湧入申請或詢問急難紓困的人潮，承辦人員一再說明，電話也接到手軟。記者范榮達／攝影

1萬元疫情急難紓困金今天上路，苗栗縣政府光是今天上午就連收到中央兩套不同的切結書、簡述案例參考資料，鄉鎮市公所第一線承辦人員對於審查標準，及檢附資料等也莫衷一是，一片怨聲載道，縣府決定明天下午開說明會，凝聚相關共識。

苗栗縣18鄉鎮市公所今天一早就湧入申請或詢問急難紓困的人潮，承辦人員一再說明，電話也接到手軟，其中，苗栗市公所就有上百人有意申請，結果一上午僅5人完成，市公所社會福利課長楊欽安指出，很多沒有工作，待業中或家庭主婦、老人等都來申請。

苗栗市公所採取的標準，包括原有工作因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼，依家戶存款及收入總額，計算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低1.5倍以上未逾2倍。

承辦人員指出，過去急難紓困審查，都必須實地訪視，這次疫情急難紓困改書面審查，加上僅有政策的標準，以致應檢附資料及證明等文件，基層莫衷一是，今天就有民眾抱怨，查網路不是只需戶口名簿就好了，又要白跑一趟。

苗栗縣政府今天上午8點、10點就先後2件電子公文，第1件是中央昨天晚上發出，第2件把第1件作廢，主要是有關切結書，及簡述案例參考資料，例如第1件公文例舉賣蘭花申請紓困金，必須賣花商願意提供批售數量減少證明，第2件公文則除了批售數減少證明外，如無法取證明，可自行陳述銷售減少情形，如疫前及目前賣花數量變化。

此外，第2件公文例舉流動攤商、舉廣告牌工作者、個人接案者為例，如無法取得收入減少證明，也可採自陳方式，如果陳述有困難，中央也請公所承辦人員多多溝通、理解及協助。

苗栗縣18鄉鎮市公所今天一早就湧入申請或詢問急難紓困的人潮，承辦人員一再說明，電話也接到手軟。記者范榮達／攝影
苗栗縣18鄉鎮市公所今天一早就湧入申請或詢問急難紓困的人潮，承辦人員一再說明，電話也接到手軟。記者范榮達／攝影

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