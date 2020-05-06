總統就職紀念幣來了！央行：金幣5.6萬元、銀幣1,600元

中央銀行今（6）日宣布，為慶祝我國第十五任總統、副總統就職，央行委請台灣銀行公開發售「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」，這次的「英德」就職紀念幣，分成金幣與銀幣兩種，其中金幣每枚售價5.6萬元；銀幣每枚售價1,600元。

央行指出，本次銷售採「網路線上申購」及「現場排隊購買」兩種方式，民眾自5月7日上午10時起可上網申購，或於本(109)年5月20日起，前往台灣銀行各分行(簡易型分行除外)排隊購買。

在銷售數量及單價部分，本次將銷售金幣1萬枚，每枚售價5.6萬元；銀幣5萬枚，每枚售價1,600元。網路線上申購配售金幣7千枚、銀幣3萬5千枚；現場排隊購買配售金幣3千枚、銀幣1萬5千枚。每人每次限購金幣與(或)銀幣各1枚，歡迎各界踴躍購買。

央行發行局局長施遵驊表示，本紀念幣加鐫面額，具法償效力，金幣面額2,000元、含金1英兩、成色9999；銀幣面額200元、含銀1英兩、成色999。紀念金、銀幣正面主題圖案為蔡總統與賴副總統肖像，上緣鐫「中華民國第十五任總統副總統就職紀念」，下緣鐫「一○九年五月二十日 2020」；背面主題圖案為「總統府府徽」，並鐫面額、成色、重量及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2020 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)」。

台灣銀行自即日起於該行網站設置「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣網路申購專區（https://coinset.bot.com.tw）」，申購期間自5月7日上午10時起至5月12日中午12時止；申購數量如超過配額將進行電腦抽籤，並於5月12日17時公告中籤名單，同時開放繳款至5月15日15時30分止；完成繳款者，可於5月20日起1個月內至選定的台灣銀行分行領取。網路線上申購作業流程及詳細規定刊載於該網站，歡迎民眾上網查閱。