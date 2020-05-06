系統轉換卡卡？台新：系統如期完成無客訴

針對台新銀行自5月1日凌晨2點半到5月2日上午11點進行信用卡新系統上線，有民眾在網路上反映，不只有官方說的暫停預借現金、刷卡分期付款以及信用卡開卡與申辦查詢等服務，設定台新信用卡自動扣繳電信費，或是手動繳費的用戶，也發生無法繳費以及自動扣繳失敗的狀況。

對此，台新銀行表示，狀況都已排除，目前系統上線功能正常。

據了解，這次是台新將原本委外的信用卡系統，升級為自建系統；台新原訂從5月1日凌晨2點半到5月2日上午11點進行信用卡新系統上線，台新銀也在官網上列出所有會影響的交易範圍，一般刷卡交易不受影響，只會暫停預借現金、刷卡分期付款以及信用卡開卡與申辦查詢等服務。

但是到5月2日中午，仍有部分台新用戶相繼發生用台新卡綁定的行動支付消費，支付失敗狀況；還有信用卡自動扣繳電信費，或是手動繳費的用戶，無法繳費以及自動扣繳失敗。

台新又在5月2日張貼第二波系統暫停公告，表示因應進行信用卡新系統上線，持續暫停數位銀行品牌Richart的App與官網服務，包括暫停信用卡自動扣繳設定、變更、取消，以及暫停信用卡單筆分期設定和查詢，需到5月5日傍晚5點才能恢復使用。

至於系統轉換造成不便的狀況解決了嗎？是否仍有客訴？台新指出，因為事先有與卡友透過簡訊及推播充份溝通，上線迄今卡友皆能正常刷卡使用，客戶服務管道暢通，目前尚無客訴發生。

對於是否造成卡友不便，台新有補救措施嗎？台新表示，迄今未發生有影響卡友權益之情形，若有卡友來電反映個案需求，會以客戶權益為最優先之前提進行溝通處理。