快訊

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

獨／1968熱點惹議！15縣市提刪除74處 台南希望全刪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

系統轉換卡卡？台新：系統如期完成無客訴

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
台新銀行信用卡新系統上線。 圖／台新銀行提供
台新銀行信用卡新系統上線。 圖／台新銀行提供

針對台新銀行自5月1日凌晨2點半到5月2日上午11點進行信用卡新系統上線，有民眾在網路上反映，不只有官方說的暫停預借現金、刷卡分期付款以及信用卡開卡與申辦查詢等服務，設定台新信用卡自動扣繳電信費，或是手動繳費的用戶，也發生無法繳費以及自動扣繳失敗的狀況。

對此，台新銀行表示，狀況都已排除，目前系統上線功能正常。

據了解，這次是台新將原本委外的信用卡系統，升級為自建系統；台新原訂從5月1日凌晨2點半到5月2日上午11點進行信用卡新系統上線，台新銀也在官網上列出所有會影響的交易範圍，一般刷卡交易不受影響，只會暫停預借現金、刷卡分期付款以及信用卡開卡與申辦查詢等服務。

但是到5月2日中午，仍有部分台新用戶相繼發生用台新卡綁定的行動支付消費，支付失敗狀況；還有信用卡自動扣繳電信費，或是手動繳費的用戶，無法繳費以及自動扣繳失敗。

台新又在5月2日張貼第二波系統暫停公告，表示因應進行信用卡新系統上線，持續暫停數位銀行品牌Richart的App與官網服務，包括暫停信用卡自動扣繳設定、變更、取消，以及暫停信用卡單筆分期設定和查詢，需到5月5日傍晚5點才能恢復使用。

至於系統轉換造成不便的狀況解決了嗎？是否仍有客訴？台新指出，因為事先有與卡友透過簡訊及推播充份溝通，上線迄今卡友皆能正常刷卡使用，客戶服務管道暢通，目前尚無客訴發生。

對於是否造成卡友不便，台新有補救措施嗎？台新表示，迄今未發生有影響卡友權益之情形，若有卡友來電反映個案需求，會以客戶權益為最優先之前提進行溝通處理。

台新 信用卡

延伸閱讀

全台麥當勞都可用LINE Pay付款了 最高可享25%回饋

再傳遭勒索病毒攻擊 中油公司：零星個案、已排除

信用卡3月刷卡額 年減百億

疫情衝擊！國人3月刷卡2,282億元 2017年以來同期最差

相關新聞

疫情急難紓困急就章 基層承辦人員、民眾雙怨

1萬元疫情急難紓困金今天上路，苗栗縣政府光是今天上午就連收到中央兩套不同的切結書、簡述案例參考資料，鄉鎮市公所第一線承辦...

系統轉換卡卡？台新：系統如期完成無客訴

針對台新銀行自5月1日凌晨2點半到5月2日上午11點進行信用卡新系統上線，有民眾在網路上反映，不只有官方說的暫停預借現金...

LINE Pay宣布 於麥當勞全台近400家門市正式上線

LINE Pay宣布，於台灣速食業龍頭麥當勞全台近400家門市正式上線。歡慶服務上線，即日起推出LINE Pay付款最高...

國泰證投資氣象觀測站：疫情之下遠距、宅經濟受惠

新冠肺炎疫情全球蔓延，為全球經濟、產業、生活型態帶來極大衝擊。

集保當代藝術賞徵件 總獎金達100萬元

集保結算所為台灣資本市場數位轉型的推手，也運用業務核心能力善盡企業社會責任，持續支持多元藝文發展，特舉辦「第二屆集保結算...

開盤貶值1分 新台幣反轉向上

新台幣今（6）日早盤以29.890元兌1美元，貶值1分開出。

企業年度財報 須揭露董監酬金

立法院昨三讀修正「證券交易法」，未來企業年度財報，須揭露薪資報酬政策、全體員工薪資及調整情形、董事及監察人之酬金等相關資訊。

我外匯存底 升至全球第4高

央行昨天公布，四月底我國外匯存底金額為四八一七點八二億美元，較三月底增加十三點九七億美元，連十一個月創歷史新高。其他各國外匯存底最新公布至三月底，我國三月及四月外匯存底已經超車沙烏地阿拉伯，排名升至全球第四高，排在中國大陸、日本及瑞士之後。

國銀三月與首季獲利 史上跌最大

受到新冠肺炎疫情衝擊，金融市場劇烈波動，金管會昨公布國銀第一季與三月獲利，國銀三月獲利年減逾四成，今年第一季獲利也年減百分之十六點九，皆創下史上同期最大減幅，除大陸地區分行外，包括國內總分行、ＯＢＵ（國際金融業務分行）、海外分行獲利都衰退。銀行局表示，四月股市回穩，也許情況會好一點。

外資上月匯出逾4億美元 幅度明顯縮小

金管會昨（5）日公布最新統計，4月外資持續淨匯出4.284億美元（約新台幣128億元），雖然外資還沒回頭，但匯出量已經明顯比3月縮小很多。

國銀染疫 獲利大衰退

受疫情衝擊，本國銀行第1季及3月獲利，分別比去年同期大幅衰退16.9%及44%，都是歷年史上最大減幅；而擔心海外踩雷，國銀海外分行及國際金融業務分行（OBU）也大量增提呆帳準備，因應可能的信用風險。

公司治理評鑑／彰銀 躋身金融保險類前四

彰化銀行致力提升公司治理獲肯定，日前於台灣證券交易所公布108年度第六屆公司治理評鑑中名列前5%，並於金融保險類產業中，拿下前四名佳績，表現優異，足見彰銀積極投入公司治理的努力。

熱門新聞

美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

製鞋龍頭寶成取得工會同意 員工無薪假確定6月1日起實施

勞工10萬元紓困貸款 近12萬人申請165件今入帳

千萬別小看台積電！謝金河這麼說

快來申請 這張圖幫你算無保急難紓困金可領多少錢

1萬怎麼領…陳時中也說難算 民眾罵翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。