LINE Pay宣布 於麥當勞全台近400家門市正式上線

LINE Pay宣布，於台灣速食業龍頭麥當勞全台近400家門市正式上線。歡慶服務上線，即日起推出LINE Pay付款最高享25%回饋活動，現在到麥當勞，無論內用或外帶，在數位自助點餐機、餐廳櫃枱、McCafe旗艦專櫃及得來速，皆可輕鬆LINE Pay完成結帳。

防疫至上，民眾傾向選擇更安全、衛生、快速的結帳方式，LINE Pay與麥當勞自3月底於指定門市開放測試後，引發網友熱烈討論，無論是「減少接觸現金」、「LINE POINTS可全額折抵消費」或「LINE Pay綁定信用卡獲取回饋」等服務特色，皆廣受好評。LINE Pay與一卡通公司積極回應用戶期待，與麥當勞攜手加快服務上線時程，提前於全台麥當勞門市正式導入LINE Pay支付服務。

為慶祝與麥當勞品牌合作正式上線，即日起至6月9日止於麥當勞消費結帳，透過LINE Pay使用已綁定的信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款，單筆交易金額滿99元（LINE POINTS點數折抵金額不列入計算），享LINE POINTS 3%點數回饋。

另使用LINE Pay Money付款，不限消費金額再享加碼LINE POINTS 7%點數回饋，此外，針對交易時LINE Pay Money帳戶餘額不足，也提供了「自動儲值」及「自動儲值交易差額」功能，可由用戶指定的連結銀行帳戶自動儲值，補足消費金額後支付，讓用戶使用LINE Pay Money付款時更加快速順暢。

LINE Pay用戶於上述麥當勞活動期間使用LINE Pay Money並開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，連結高雄銀行帳戶筆筆消費再享LINE Pay Money儲值金 15%回饋；連結土地銀行帳戶單筆消費滿99元，再享LINE Pay Money儲值金 15%回饋；連結郵局帳戶，單筆消費滿150元，另享LINE Pay Money儲值金 10%回饋。

舉例來說，上班族於麥當勞買無敵豬肉滿福堡加蛋加薯餅配餐的早安套餐108元，使用LINE Pay Money付款，可享LINE Pay單筆滿99元的LINE POINTS 3%點數回饋加上使用LINE Pay Money付款的LINE POINTS 7%點數回饋，合計11點，若用戶連結高雄銀行、土地銀行或郵局有開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，再享LINE Pay Money儲值金最高15%回饋16元，LINE POINTS點數1點可折抵1元消費，全部合計可獲價值達27元的回饋，可於下次消費時抵用，超級划算。