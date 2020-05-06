快訊

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

獨／1968熱點惹議！15縣市提刪除74處 台南希望全刪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE Pay宣布 於麥當勞全台近400家門市正式上線

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
LINE Pay宣布，於台灣速食業龍頭麥當勞全台近400家門市正式上線。歡慶服務上線，即日起推出LINE Pay付款最高享25%回饋活動。　圖／一卡通票證公司提供
LINE Pay宣布，於台灣速食業龍頭麥當勞全台近400家門市正式上線。歡慶服務上線，即日起推出LINE Pay付款最高享25%回饋活動。　圖／一卡通票證公司提供

LINE Pay宣布，於台灣速食業龍頭麥當勞全台近400家門市正式上線。歡慶服務上線，即日起推出LINE Pay付款最高享25%回饋活動，現在到麥當勞，無論內用或外帶，在數位自助點餐機、餐廳櫃枱、McCafe旗艦專櫃及得來速，皆可輕鬆LINE Pay完成結帳。

防疫至上，民眾傾向選擇更安全、衛生、快速的結帳方式，LINE Pay與麥當勞自3月底於指定門市開放測試後，引發網友熱烈討論，無論是「減少接觸現金」、「LINE POINTS可全額折抵消費」或「LINE Pay綁定信用卡獲取回饋」等服務特色，皆廣受好評。LINE Pay與一卡通公司積極回應用戶期待，與麥當勞攜手加快服務上線時程，提前於全台麥當勞門市正式導入LINE Pay支付服務。

為慶祝與麥當勞品牌合作正式上線，即日起至6月9日止於麥當勞消費結帳，透過LINE Pay使用已綁定的信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款，單筆交易金額滿99元（LINE POINTS點數折抵金額不列入計算），享LINE POINTS 3%點數回饋。

另使用LINE Pay Money付款，不限消費金額再享加碼LINE POINTS 7%點數回饋，此外，針對交易時LINE Pay Money帳戶餘額不足，也提供了「自動儲值」及「自動儲值交易差額」功能，可由用戶指定的連結銀行帳戶自動儲值，補足消費金額後支付，讓用戶使用LINE Pay Money付款時更加快速順暢。

LINE Pay用戶於上述麥當勞活動期間使用LINE Pay Money並開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，連結高雄銀行帳戶筆筆消費再享LINE Pay Money儲值金 15%回饋；連結土地銀行帳戶單筆消費滿99元，再享LINE Pay Money儲值金 15%回饋；連結郵局帳戶，單筆消費滿150元，另享LINE Pay Money儲值金 10%回饋。

舉例來說，上班族於麥當勞買無敵豬肉滿福堡加蛋加薯餅配餐的早安套餐108元，使用LINE Pay Money付款，可享LINE Pay單筆滿99元的LINE POINTS 3%點數回饋加上使用LINE Pay Money付款的LINE POINTS 7%點數回饋，合計11點，若用戶連結高雄銀行、土地銀行或郵局有開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，再享LINE Pay Money儲值金最高15%回饋16元，LINE POINTS點數1點可折抵1元消費，全部合計可獲價值達27元的回饋，可於下次消費時抵用，超級划算。

LINE LINE Pay 麥當勞

延伸閱讀

只賣35天！麥當勞3款時尚「黑色漢堡」登場　3重起司更濃郁

LINE換機轉移有新招 用Apple帳號登入不再怕失敗

麥當勞買一送一又來了！歡樂送薯餅、大薯、雞塊、雞翅「買一送一」 輸入優惠碼爽吃到6月

只賣2個月！ 麥當勞「可可布朗尼冰炫風」 睽違2年強勢回歸 可可控不能錯過

相關新聞

疫情急難紓困急就章 基層承辦人員、民眾雙怨

1萬元疫情急難紓困金今天上路，苗栗縣政府光是今天上午就連收到中央兩套不同的切結書、簡述案例參考資料，鄉鎮市公所第一線承辦...

系統轉換卡卡？台新：系統如期完成無客訴

針對台新銀行自5月1日凌晨2點半到5月2日上午11點進行信用卡新系統上線，有民眾在網路上反映，不只有官方說的暫停預借現金...

LINE Pay宣布 於麥當勞全台近400家門市正式上線

LINE Pay宣布，於台灣速食業龍頭麥當勞全台近400家門市正式上線。歡慶服務上線，即日起推出LINE Pay付款最高...

國泰證投資氣象觀測站：疫情之下遠距、宅經濟受惠

新冠肺炎疫情全球蔓延，為全球經濟、產業、生活型態帶來極大衝擊。

集保當代藝術賞徵件 總獎金達100萬元

集保結算所為台灣資本市場數位轉型的推手，也運用業務核心能力善盡企業社會責任，持續支持多元藝文發展，特舉辦「第二屆集保結算...

開盤貶值1分 新台幣反轉向上

新台幣今（6）日早盤以29.890元兌1美元，貶值1分開出。

企業年度財報 須揭露董監酬金

立法院昨三讀修正「證券交易法」，未來企業年度財報，須揭露薪資報酬政策、全體員工薪資及調整情形、董事及監察人之酬金等相關資訊。

我外匯存底 升至全球第4高

央行昨天公布，四月底我國外匯存底金額為四八一七點八二億美元，較三月底增加十三點九七億美元，連十一個月創歷史新高。其他各國外匯存底最新公布至三月底，我國三月及四月外匯存底已經超車沙烏地阿拉伯，排名升至全球第四高，排在中國大陸、日本及瑞士之後。

國銀三月與首季獲利 史上跌最大

受到新冠肺炎疫情衝擊，金融市場劇烈波動，金管會昨公布國銀第一季與三月獲利，國銀三月獲利年減逾四成，今年第一季獲利也年減百分之十六點九，皆創下史上同期最大減幅，除大陸地區分行外，包括國內總分行、ＯＢＵ（國際金融業務分行）、海外分行獲利都衰退。銀行局表示，四月股市回穩，也許情況會好一點。

外資上月匯出逾4億美元 幅度明顯縮小

金管會昨（5）日公布最新統計，4月外資持續淨匯出4.284億美元（約新台幣128億元），雖然外資還沒回頭，但匯出量已經明顯比3月縮小很多。

國銀染疫 獲利大衰退

受疫情衝擊，本國銀行第1季及3月獲利，分別比去年同期大幅衰退16.9%及44%，都是歷年史上最大減幅；而擔心海外踩雷，國銀海外分行及國際金融業務分行（OBU）也大量增提呆帳準備，因應可能的信用風險。

公司治理評鑑／彰銀 躋身金融保險類前四

彰化銀行致力提升公司治理獲肯定，日前於台灣證券交易所公布108年度第六屆公司治理評鑑中名列前5%，並於金融保險類產業中，拿下前四名佳績，表現優異，足見彰銀積極投入公司治理的努力。

熱門新聞

美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

製鞋龍頭寶成取得工會同意 員工無薪假確定6月1日起實施

勞工10萬元紓困貸款 近12萬人申請165件今入帳

千萬別小看台積電！謝金河這麼說

快來申請 這張圖幫你算無保急難紓困金可領多少錢

1萬怎麼領…陳時中也說難算 民眾罵翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。