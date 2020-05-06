再傳遭勒索病毒攻擊 中油公司：零星個案、已排除

台灣中油前（4）日下午傳出受到勒索軟體攻擊，使得部分付款服務被迫停用，昨（5）日上午再度發布公告，表示捷利卡和車隊卡都恢復正常，信用卡也沒有問題，但今（6）日上午卻傳出再次遭到攻擊。

對此，台灣中油副總經理方振仁表示，這些僅屬零星個案，目前都已經排除，虛驚一場。

方振仁指出，捷利卡、車隊卡、會員卡、信用卡，以及行動支付「中油Pay」等消費端部分，都已恢復，消費者可以安心使用。

方振仁表示，台灣中油連日來已針對重要伺服器與電腦，重新建立系統，也重灌軟體，而這次遭勒索軟體攻擊，則是資安系統維護上很好的案例，台灣中油未來將進一步強化資安防護，不希望再有第二次、第三次、第四次。

至於外傳VISA先前曾示警，駭客將鎖定國內加油站系統來竊取 消費者信用卡資料，台灣中油指出，全台加油站所使用的刷卡機均通過國際金融認證，信用卡收單系統也經過收單銀行確認安全無虞，而本次事件加油站主要信用卡及現金交易皆不受影響，營運正常，請消費者安心。

台灣中油並表示，已將本次事件錄案，以此為鑑，作為未來資安改進的參考，同時也將加強資安防護，引進更嚴密之資安偵測系統，保障消費大眾的權益。