快訊

109會考衝刺／國文75％考文意理解 最難的非生活素養題

星聚點KTV爆裁員上百人 資遣費「三期付款」

再傳遭勒索病毒攻擊 中油公司：零星個案、已排除

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
中油公司屢遭駭客攻擊，將加強資安防護，引進更嚴密之資安偵測系統。圖／中油提供
中油公司屢遭駭客攻擊，將加強資安防護，引進更嚴密之資安偵測系統。圖／中油提供

台灣中油前（4）日下午傳出受到勒索軟體攻擊，使得部分付款服務被迫停用，昨（5）日上午再度發布公告，表示捷利卡和車隊卡都恢復正常，信用卡也沒有問題，但今（6）日上午卻傳出再次遭到攻擊。

對此，台灣中油副總經理方振仁表示，這些僅屬零星個案，目前都已經排除，虛驚一場。

方振仁指出，捷利卡、車隊卡、會員卡、信用卡，以及行動支付「中油Pay」等消費端部分，都已恢復，消費者可以安心使用。

方振仁表示，台灣中油連日來已針對重要伺服器與電腦，重新建立系統，也重灌軟體，而這次遭勒索軟體攻擊，則是資安系統維護上很好的案例，台灣中油未來將進一步強化資安防護，不希望再有第二次、第三次、第四次。

至於外傳VISA先前曾示警，駭客將鎖定國內加油站系統來竊取 消費者信用卡資料，台灣中油指出，全台加油站所使用的刷卡機均通過國際金融認證，信用卡收單系統也經過收單銀行確認安全無虞，而本次事件加油站主要信用卡及現金交易皆不受影響，營運正常，請消費者安心。

台灣中油並表示，已將本次事件錄案，以此為鑑，作為未來資安改進的參考，同時也將加強資安防護，引進更嚴密之資安偵測系統，保障消費大眾的權益。

中油 資安 勒索病毒 駭客

延伸閱讀

台塑遭駭 石化資安警鈴響

繼中油之後 台塑也抓到電腦病毒

不只中油中毒 台塑全集團關機原來是為這隻病毒

惡意程式攻擊中油 捷利卡、中油PAY停用

相關新聞

駭客再度出動？台塑集團部分員工系統還是不能使用

今（6）日凌晨大家都還在休息的時間，PTT再度傳出駭客攻擊中油電腦系統。而且目前知道，不只是中油，駭客似乎也繼續攻擊台塑...

遠距工作的資安風險與防護重點

隨著全球各地新冠肺炎（COVID-19） 疫情的爆發，企業為保障員工健康安全， 皆透過取消差旅活動、大型會議及活動、分批上班、異地或在家辦公，以及訪客管制等防疫措施，以降低疫情對於企業營運的衝擊。

大同市場派「史上最強陣容」出擊 公司派陷苦戰

大同6月30日召開股東會，昨（5）日是董事名單提名最後一日，市場派推出九席董事，宣稱「史上最強陣容」，拉前立委黃國昌當獨立董事，震驚市場；大同董事長林郭文艷為主的公司派規劃在兩天後公布名單，將面臨歷年來最難打的一次經營權保衛戰。

星聚點KTV爆裁員上百人 資遣費「三期付款」

錢櫃惡火事件影響，KTV名店「星聚點」驚爆開始裁員，四家店共上百人遭到資遣，根據《三立新聞》報導，星聚點針對資遣條件，原...

再傳遭勒索病毒攻擊 中油公司：零星個案、已排除

台灣中油前（4）日下午傳出受到勒索軟體攻擊，使得部分付款服務被迫停用，昨（5）日上午再度發布公告，表示捷利卡和車隊卡都恢...

汽車產業下一個主角 超前佈署電動車商機

由於對於環保節能的要求提升，符合新世代環保需求的電動車勢將成為汽車產業的主流，雖然這波新冠肺炎疫情衝擊全球電動車的短期銷...

大同之戰 市場派強棒出擊

大同6月30日召開股東會，昨（5）日是董事名單提名最後一日，市場派推出九席董事，宣稱「史上最強陣容」，拉前立委黃國昌當獨立董事，震驚市場；大同董事長林郭文艷為主的公司派規劃在兩天後公布名單，將面臨歷年來最難打的一次經營權保衛戰。

台塑遭駭 石化資安警鈴響

石化廠鬧「機瘟」？繼中油資訊系統周一感染勒索病毒，國內最大民營石化龍頭台塑集團昨（5）日也抓到一隻電腦病毒，公司「超前部署」火速要求同仁電腦先關機，經逐步分區清查後，下午各部門陸續恢復正常運作，公司營運未受影響。不過連兩日兩大石化企業都遭電腦病毒攻擊，石化業資安問題引起關注。

大同之爭 黃國昌助陣市場派 一石二鳥

前立委黃國昌成為大同市場派提名獨立董事，是市場派訴求揭發公司營運問題的指標人物。市場分析他有一石二鳥的效益，先是等於證明王光祥無中資疑慮，若進入大同董事會，以他的法律專業及查案揭弊的戰將功能，大同公司派恐難招架。

林郭文艷 手握兩張王牌

大同董事長林郭文艷今年股東會又將面對市場派爭奪經營權。市場人士推估，訴求市場派股權資金有中資疑慮及拉攏外資，是她兩大王牌。

王光祥三點聲明 有備而來

面對大同今年董監改選，市場派暨三圓機構董事長王光祥此次有備而來，王光祥昨（5）日發表三點聲明指出，第一、大同曾是國內有輝煌歷史且聲譽卓著的百年企業，但近年績效不彰，只能變賣土地祖產勉強維持獲利，大同不改革，就只有走向衰敗，在這關鍵時刻，惟有調整經營體質、落實公司治理，大同才有未來。

華國出線 廖裕輝扮推手

華國飯店拿下台北捷運公司首個飯店經營案，這家年資逾半世紀的老牌飯店，多年來屹立不搖，背後的靈魂人物是最大股東廖裕輝。

熱門新聞

公式曝光！追加的紓困1萬塊怎麼領 各縣市不同看這邊

美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

製鞋龍頭寶成取得工會同意 員工無薪假確定6月1日起實施

黃國昌證實 接受大同市場派獨董提名

勞工10萬元紓困貸款 近12萬人申請165件今入帳

千萬別小看台積電！謝金河這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。