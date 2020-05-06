安聯環球投資永續資產 三年增幅逾五倍

安聯環球投資致力推動永續投資，持續釋放ESG潛力，相關管理資產規模已從三年前250億歐元成長至2019年底的1650億歐元，增幅逾五倍；其中的約八成資產更是透過持續將ESG（環境、社會、公司治理）整合帶入投資組合機會與風險管理中所帶來的成果，積極展現集團在永續投資、盡職治理及氣候變遷等議題參與的主動態度。

根據安聯環球投資最新出爐的永續報告指出，集團於2019年採取永續投資原則管理的資產，包括「整合ESG投資」、「社會責任投資」、「聯合國可持續發展目標投資」及「影響力投資」等在內，全年約增加200億歐元、成長14%；而驅動永續投資規模成長的主要動能，關鍵就在於藉由開發全新策略或調整既有策略，年內推出28項永續投資相關策略所致。

除此之外，安聯環球投資在2019年也大力實踐盡職治理、代理投票，與被投資企業互動，並且透過448場會議，針對711項議題、實際參與333家被投資企業的治理事務；同時更主動關切超過80家企業在氣候風險方面的相關議題，跨出了傳統僅侷限於主動盡責治理的互動範疇。

根據非政府組織ShareAction所公布的一份報告指出，安聯環球投資在全球資產管理業者於氣候相關股東議案參與表現上，於57家業者中排名第二，成績卓越。

安聯投資環球也研究發現，近年來，投資人持續尋找可以在獲得財務報酬的同時，仍能對社會帶來正面貢獻的投資方案，例如符合聯合國可持續發展目標；而此現象被視為推動永續投資相關資產的重要成長動能；為迎合新的投資趨勢，集團去年已在既有的全球水資源投資產品基礎上，於永續投資產品線中新增符合聯合國可持續發展目標方向的資產類別。

安聯環球投資執行長Tobias Pross表示，隨著聯合國可持續發展目標的出現及發展，集團在將資金挹注於支持及實現相關目標投資上，扮演一個至關重要的角色。作為在另類投資領域的產業領先者，同時有能力發掘及把握私募市場投資中，如再生能源等相關機會，而這也是在邁向一個更加永續未來中轉化的先驅。

展望後市，Tobias Pross分析，由於新冠肺炎危機對於人類社會及金融市場帶來的衝擊及損害，相信聚焦於責任及永續商業活動的關注只會有增無減。面對前所未有的嚴峻挑戰，集團可望從全球展現高度團結中發現希望及啟發力量，並同時在預防全球暖化議題上展現類似的關注與齊心協力，進而促進朝零碳排放經濟轉型發展邁進。

Tobias Pross說，邁向永續的未來及其帶來的機會固然令人期待，但在此高度顛覆過程中，將不可避免產生新的贏家及輸家；面對此一局勢挑戰，相信唯有採取主動管理的資產管理公司可望藉由與被投資企業的積極互動合作，才能有效應對如此劇變，進而帶出可衡量且持續的改變。

安聯環球投資永續營運長康娜麥（Beatrix Anton-Groenemeyer）表示，對於政府是否會把握此次肺炎疫情危機，於刺激紓困方案中納入如邁向零碳排在內等當前人類面臨的重大議題，似仍言之過早，但決策者絕對需要將此類議題放在心上，並持續關注。

康娜麥表示，如此次的黑天鵝−新冠肺炎疫情一般，某些風險特性難以預測；但與此同時，市場對於應密切關注逐漸浮現的綠天鵝−例如氣候變遷帶來的風險，也已擁有共識。眼前市場正處於一個關鍵點，即投資者希望從投資中獲取正面報酬及收益的同時，也冀望投資機會對社會帶來益處及意義。

如同淨零排放資產擁有者聯盟(Net-Zero Asset Owner Alliance)及由聯合國召集的機構投資人倡議主張一般，零碳排放將在中長期的未來逐漸成為投資核心主題，料此對企業主動參與盡責管理治理，將是推動此一變革的主要動力。

安聯環球投資長期致力於推動永續投資及ESG研究，並持續將ESG因子整合進其投資策略中。安聯環球投資目前在整合ESG投資上的資產規模約有1350億歐元、社會責任策略則為約230億歐元、並在影響力投資上管理約70億歐元的資產。

安聯環球投資旗下所有投資專家不但可根據自有的ESG研究來進行投資，也持續針對其投資組合中的企業主動盡責管理，相關成果也使集團近期獲得責任投資協會（PRI Association）於ESG策略與治理上A+評分的肯定，安聯環球投資已連續三年獲得此協會的高度肯定。