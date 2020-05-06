台幣利率低 這家銀行佛心推醫護專屬高利定存
新冠肺炎病毒疫情在全球蔓延，為感謝勞苦功高的第一線醫護防疫人員，遠東銀行（2845）特別規劃醫護專屬的優惠定存活動，1年期利率0.88%，同時也開放低收入戶、殘障者同樣優惠，每人額度200萬元。
遠銀表示，該行即日起推出防疫醫護人員優惠定存專案，提供新台幣定存12個月期享利率0.88%優惠，凡持於衛福部疾管署公布的指定社區採檢院所及重度收治醫院人員在職證明均可辦理；此外，持有殘障手冊或低收入戶證明者，亦可憑證申辦此優惠，每人享有200萬元的優惠額度，申辦期間至10月16日。
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