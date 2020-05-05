網路投保也現跳水懸崖 第1季保費收入摔一半

網路投保2019年才創下爆發性成長，一年締造破40億元大關的史上新高，不料今年新冠疫情攪局，美國大舉降息六碼，連網路投保也出現跳水式重摔，據保險局最新統計，首季網路投保金額僅剩6.87億元，年減50.36%，其中一向是最賣年金險更是大減逾七成之多。

過去網路投保有超過六成是壽險業賣出的利變年金險，其次是產險業賣出的汽車險，顯示民眾已經愈來愈習慣透過網路購買保險，尤其是具理財性質的年金險，不料今年首季年金險卻僅賣出7,200萬元，年減高達87%。保險局副局長王麗惠表示，利變商品2020年顯著衰退，主要反應外界經濟環境變化、區隔資產的報酬調整及各家壽險公司宣告利率也有調整三原因所致。

此外受到新冠疫情影響，民眾幾乎不再出國旅遊，無論是壽險業與產險業的旅遊平安險與旅遊不便險都雙雙大減，其中壽險業首季只賣出2725件，產險業也只賣出9717件，均較去年衰退80~85%。

據保險局統計，截至今年3月底，網路投保新契約投保件數壽產險合計為62餘萬件，僅少了4.46%.。但保費收入為6.87億元，比去年同期年減50.36%；件數壽產險合計為62餘萬件，僅少了4.46%。保險局官員解釋主要即來自於利變年金與旅平險大減所致。

壽產險前三大險種中，產險業的汽車險、機車險都還維持正成長，分別成長了43.62%與18.69%。而壽險業中具有社會福利性質的小額終老險亦維持成長逾18.2%。

受到險種銷售變化影響，保險局公布網路投保壽險業前三名分別台灣人壽、國泰人壽與新光人壽；至於產險業前三名則是富邦產險、新安東京海上與明台產險。