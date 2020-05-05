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疫情衝擊！國人3月刷卡2,282億元 2017年以來同期最差

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國人3月刷卡金額2,282億元，創下2017年以來的最低數字，僅略高於2016年的單月2,203億元。 路透
國人3月刷卡金額2,282億元，創下2017年以來的最低數字，僅略高於2016年的單月2,203億元。 路透

新冠肺炎疫情延燒，衝擊國人消費，金管會銀行局今（5）日公布3月最新信用卡統計，國人3月刷卡金額2,282億元，一反過去年年成長的態勢，創下2017年以來的最低數字，僅略高於2016年的單月2,203億元。

據金管會銀行局局統計，2020年3月信用卡簽帳金額2,282億元，雖然較2月增加98億元，但跟去年同期相較卻衰退4.52%，其中銀行局官員表示，主要來自國人刷卡付保險費的遞延效應，光國泰人壽一家就遞延入帳了77億元，還沒有算其他壽險的保費入帳，亦即若扣掉這個因素，3月可能較2月衰退。

加上銀行局之前公布，國人前二月史上首見較去年同期衰退，加上3月後首季累計較去年同期已衰退224億元。此外，今年3月的簽帳金額較2019年減少108億元外，也比2018年3月的2,390億元、2017年3月的2,375億元來得低。

若以國泰世華銀行為例，3月新增刷卡金額85.4億元，其中九成都來自保費遞延，顯示民眾用信用卡一般消費只剩下8億餘元。銀行局官員表示，受疫情影響，占刷卡簽帳比重最大的機票、出國旅遊費用這些，影響衝擊很大。據了解，過去3月逢櫻花季國人瘋出國賞櫻，今年受疫情影響，影響民眾外出、出國旅遊等消費意願，對國銀刷卡情況衝擊很大。

不過相較於信用卡的衰退，今年3月電子支付業者的代收付實質交易款項金額3億5,007萬元，卻較去年同期成長25.95%。銀行官員表示，因為電支主要是在國內小額消費為主，因此受疫情影響反而比較小。至於電支轉帳仍衰退約11左右，主要是街口支付推出農曆春節促銷延至2月底，3月就取消，因此有促銷基期較高所致。但官員表示，後續還是值得再關注。

此外，就個別發卡銀行來看，因保費遞延效應，3月的「刷卡王」再度由國泰世華銀行拿下，刷卡金額達416.9億元，玉山銀352億元居次、中信銀近316億元排名第三。且玉山銀同時以8.35萬張的發卡量繼續搶下「發卡王」寶座，玉山銀主要是U Bear卡、Pi錢包卡、家樂福卡、蘭城新月卡、only卡等衝出卡量。

刷卡 玉山銀 國泰世華 新冠肺炎

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