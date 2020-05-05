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中壽前董事長王銘陽被富邦金挖角？列2020年獨董候選人名單
中壽前董事長、開發金前總經理王銘陽今年2月申請退休後，有機會將成為富邦金控獨立董事，引發壽險業熱議！據富邦金4月30日公告2020年股東會獨立董事候選人名單，發現王銘陽赫然在名單之中，對此，富邦金公司今（5）日對外表示，「因尚未通過股東會，沒有進一步的說明！」
據富邦金控公告下一屆的董事名單，其中6席獨立董事中，共有3席是新面孔，包括王銘陽、前台大副校長李書行、以及中華經濟研究院WTO中心副執行長李淳。其他獨董還有前台大副校長湯明哲、前中華經濟研究院副院長張榮豐及法律教授陳新民。
其他董事名單還包括「大二董」蔡明忠、蔡明興、北富銀董事長陳聖德、富邦金總經理韓蔚廷、富邦人壽副董事長林福星、富邦產險總經理陳伯燿等，至於大股東台北市政府的三席法人代表，包括台北市政府財政局局長陳家蓁，她亦是將來銀行籌備處財務主管，此外還有台北市政府法務局局長袁秀慧 、北市政府主計處處長鄭瑞成。
今年64歲的王銘陽自2003年開始進入中國人壽，2017年開始成為開發金總經理兼任中壽董事長，一直到今年2月才離開，加上之前自1982年開始就進入南山人壽投資部份，至2002年前升至執行副總經理暨首席投資主管，將近40年工作都在壽險業，今年離開中壽與開發金，為市場投入震撼彈，如今又傳出被富邦金「挖角」擔任獨立董事，後續如何繼續發揮他的投資專長，市場都屏息關注富邦金為他安排的下一個職務。
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