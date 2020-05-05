國泰世華銀部份ATM異常 公司：查非駭客入侵
有民眾反應今（5）日下午國泰世華銀行有部份自動提款機ATM有無法提領現金的異常情形，國泰世華銀行表示，自下午1點55點網路知名論培PTT傳出消息後，公司即緊急進行了解，全面清點之後，於下午四、五點確認，並不是網路駭客入侵，只是有資訊系統短暫異常，且已經於下午時段一切均已恢復正常。
據了解，國泰世華銀行全台的ATM總數大約有4,060台左右，僅次於中國信託銀行排名國銀第二多，中信銀約有將近5,900餘台。國泰世華銀行在北車捷運站布點，同時也進軍全家超商、萊爾富與全聯福利中心，因此ATM近年來衝高逾4,000台之上。
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