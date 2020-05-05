轉行外送員爆增 金管會核准首張「有跑才有保」外送險

這波新冠疫情讓外送訂餐服務增加，轉行做外送員人數暴增，但外送員在外奔波趕時間，穿梭大街小巷、險象還生，近來車禍頻傳，金管會今（5）日公布最近已核准國內首張「碎片化外送員保單」-國泰產險外送平台騎士責任險，近日內即將正式問市。

保險局副局長王麗惠表示，金管會最近核准這張碎片化外送員保單，主要因為外送新經濟崛起，為鼓勵保險公司研發新型態保險商品，保障期間結合外送員「碎片式」的外送時間， 因意外事故導致第三人傷害死亡或財物受損，這種情形時應付賠償責任時，可透過保險來移轉相關風險。目前這是第一張市售的外送平台第三人責任保險。

所謂的碎片化保單設計的精神是當外送員透過手機APP，告知平台上線接單後，保險立即啟動，當完成最後一個送餐任務後半小時內（含騎車回家）保障也跟著下線，產險公司也將每天24小時切分區塊，不同區塊有不同的保費計算方式，為此產險公司需與平台IT系統介面連接，精準掌握每個被保險人實際送餐時間，作為保費計算的基礎，是國內首張與行動裝置結合、碎片化設計的保單。不僅提供外送員保險保障，更重要的是「錢花在刀口上」，意即保費並不貴，個人可以自行投保，外送平台也可以代理付費。

保險局官員表示，這張碎片化外送員保單，平台是代理投保，個人也可投保，保費費用負擔不高，透過公司平台接了單到結速之後30分內，外送期間每半小時費用不到1元，採月結制，亦即一個月再來結算外送多少時間再算費用，萬一發生事故， 導致第三人傷害，體傷每人200萬元，事故每次400萬元、財損30萬元。也有各檔次看市場需求再調整。國泰產險研發「碎片化外送員保單」，日前外界點名首波會與foodpanda簽約合作，UberEats也在名單之列。另外，因應外送員高風險，富邦、新安東京海上產險、安達產險三家也都有陸續推出「營業機車附加條款」，保障車輛毀損的團體傷害險，可借投保。