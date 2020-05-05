疫情衝擊國銀3月獲利年減逾4成 創史上最慘

金管會今公布國銀第一季與3月獲利，受到新冠肺炎疫情衝擊，金融市場劇烈波動，導致國銀3月獲利年減達44%，今年第一季獲利也年減16.9%，皆創下史上同期最大減幅。

根據金管會銀行局統計，3月國銀獲利182億元，年減高達44%，創下史上同期最大減幅，也比起上個月衰退34.7%，國內總分行、OBU年減都超過4成，海外分行年減達3成4，僅大陸分行獲利年成長3成。

國銀第一季獲利809.5億元，年減達16.9%，也創下史上同期最大減幅，其中國內總分行與海外分行皆衰退近2成，OBU則衰退近一成，大陸分行則成長逾一成。

銀行局副局長莊琇媛表示，三月疫情在全球蔓延，WHO更指出新冠肺炎成為全世界的衛生事件，金融市場變化劇烈，美國降息六碼，台灣也降息，一般來說，降息時債券價格應該變高，但3月金融市場有流動性的問題，債券價格不升反降，股市與債券價格都下降，投資損益評價衝擊是加倍的，但4月股市回穩，也許情況會好一點。

莊琇媛說明，國內總分行獲利減，主要是投資淨收益減少，國銀第一季投資淨利比去年同期減少283億元，3月也比二月減少96.3億元；另OBU與海外分行則是銀行評估授信資產狀況信用風險增加，因此提列呆帳費用增加。