中信證券主辦新唐首檔競拍可轉債 5日開始投標

中國信託綜合證券主辦新唐科技發行的7年期無擔保可轉換公司債「新唐一(債券代號49191)」，採競價拍賣方式承銷，今(5)日開始投標。

中信證券表示，本次競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過1,800張，投標期間為今(2020)年5月5日至7日三個營業日，預計5月11日開標、5月20日於櫃檯買賣中心掛牌。

新唐共發行2萬張面額新台幣10萬元的債券「新唐一」，發行總面額為20億元，扣除依法承銷團保留自行認購2,000張，剩餘1萬8,000張採競拍方式承銷，轉換溢價率108.28%，轉換價格為39.9元。

可轉債為兼具股權及債權性質的有價證券，新唐現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，以實現資本利得；若未達轉換價格，投資人可於滿五年或到期滿七年，依面額10萬元加計年收益率1.25%賣回給公司，相當於至少可拿回約10萬6,000元，在當前低利率時代，對投資人相對有保障。

新唐成立於2008年，為華邦電子旗下子公司，目前產品線主要為消費電子、雲端安全與智慧家庭，產品包含微控制器(Microcontroller Unit，MCU)、微處理器(Microprocessor Unit，MPU)、音訊、電腦及雲端運算產品，同時擁有一座六吋晶圓廠，從事晶圓代工服務，並生產自有IC產品。

為求企業永續經營及突破未來發展可能之瓶頸，新唐於去(2019)年11月宣布以現金收購Panasonic的半導體事業PSCS，預計今年6月完成交割，新唐可望藉此擴大半導體事業規模、拓展全球銷售通路與客戶，並獲得影像感測元件、車用與工業自動化的核心技術專利以及研發技術人才，跨入影像感測、5G射頻等相關領域將如虎添翼。

中信證券致力推動最佳金融服務，2019年獨家承作首檔採用競拍的15億元可轉債「康控一KY」，創下業界先例，帶動市場以競拍發行可轉債的趨勢。

新唐選擇中信證券擔任本次籌資的主辦承銷商，以競拍方式承銷7年期20億元可轉債，年期及金額均為市場首見，預期將持續帶動可轉債競拍的熱潮。