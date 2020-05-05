怕踩雷 國銀猛海外提呆帳準備

老牌家電廠大同再傳有陸資介入，大同前十大股東出現兩個新外資帳戶，遭質疑是日前三度繞道違法買進大同股票的上海龍峰集團負責人任國龍，再度回頭買大同。金管會主委顧立雄昨表示，之前金管會查出大同的違法陸資，後來有在集中市場出清，但後續是否再出現陸資繞道買大同股票，正在持續調查中。

2020-05-05 00:16