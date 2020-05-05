怕踩雷 國銀猛海外提呆帳準備
疫情衝擊全球經濟，本國銀行擔心信用風險增高，大幅提高呆帳準備，根據金管會資料，今年第1季國銀海外分行及國際金融業務分行（OBU）就分別增提了17.3億元及21.7億元。
金管會銀行局副局長莊琇媛表示，今年3月底止，海外分行及OBU獲利衰退，主要是因提列呆帳費用增加，首季OBU提存金額增加21.7億元、海外提存增加17.3億元，合計39億元
至於3月跟2月相比，OBU增加11.6億元，海外分行則增加3億元，合計14.6億元。
莊琇媛表示，銀行提列呆帳金額增加，主要是評估授信資產狀況會提高，可能覺得信用風險增加。
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