銀行紓困變相收手續費？金管會下令收費四原則

政府積極推動各種紓困措施，立委爆料有民營銀行收取高額手續費，等於變相加息，金管會今（5）日下令，銀行收取手續費，必符合四原則，包括公平合理、讓客戶充分了解、符合比例原則及充分考量紓困貸款性質。

立委林楚茵昨天質詢指出，有民營銀行辦理紓困案，核貸170 萬元，卻要收手續費8萬元，實際核撥162萬元，等於「變相加息」。相同的方案，在台灣銀行的處理是，核貸280萬元，手續費零。

紓困案到底如何收手續費才合理？金管會銀行局副局長莊琇媛表示，銀行提供金融服務可適度收取服務費用，以反映作業成本，因此，銀行訂定各項收費標準時，應參酌合理化的經營成本，而且不能以不同名目重覆收取。

至於各部會紓困貸款，是政府提供利息補貼、信保基金提供八至十成保證，因此銀行辦理紓困案件，手續費等相關費用的收取，應本於公平合理原則，讓客戶充分了解，收取的費用也要符合比例原則，並充分考量紓困貸款的性質。

莊琇媛說，銀行對紓困案件，不應在低利率條件下，另外以手續費等名目，作為利息收取，如果被金管會發現，將對銀行導正。

至於立委爆料的北富銀個案，莊琇媛表示，根據銀行局了解，此案主要是貸款三年，8萬元是三年的承諾費，一般企金客戶額度給時間長的話，會收承諾費，銀行把資金空出來給客戶，但此案不是大額貸款，只有100多萬元，我們會去關切了解此事。

官員表示，北富銀已調降費用了，但官員不願說降到多少，僅表示至少減半以上。