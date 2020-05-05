疫情嚇壞了！國銀獲利衰退幅度 史上最大

金管會今（5）日公布本國銀行營運概況，第1季獲利809.5億元，比去年同期衰退16.9%；3月單月獲利182億元，則比去年同期大幅減少44%，不論是首季或單月，都是歷年史上最大減幅，主要都是受疫情影響，比金融海嘯衝擊還慘。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，到3月底止，本國銀行放款總餘額30兆3007億元，較上月底增加2,746億元；逾期放款金額734億元，較上月底增加28億元。

逾放比率為0.24%，與上月底相同，較去年同期0.25%減少0.01個百分點。

3月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為569.83%，較上月底減少20.41個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。

國銀第1季稅前盈餘809.5億元，比去年同期減少16.9%，除大陸地區分行外，包括國內總分行、國際金融業務分行（OBU）、海外分行都衰退。

其中3月單月獲利182億元，比去年同期大幅衰退44%，同樣除大陸地區分行外，其餘全部衰退。

不論是第1季或3月減幅16.9%、44%，都是歷年同期最大衰退幅度，金融海嘯時獲利衰退都沒那麼大。

莊琇媛表示，主要原因是3月發生很多事，疫情衝擊，金融市場變化大，美國降息就降6碼，台灣也降息，另外世界衛生組織說新冠肺炎是全世界衛生事件。

除股市下跌外，一般降息債券價格會升高，但因歐美都有流動性問題，債券價格不升反降，使得銀行「投資損失是加倍的」，所以國銀投資獲利大減。

對於4月獲利會不會好一點？莊琇媛說，至少股市好一點，金融市場流動性也好一點，但也不敢預期太多，要等數字出來。