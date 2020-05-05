台新投顧副總黃文清：5月行情 逢低布局高殖股

台新投顧副總黃文清表示，由於新冠肺炎疫情近期蔓延速度趨緩，6月告一段落，經濟情勢開始明顯好轉，基本面成為股市最大的支撐中，台股中長期後市仍屬樂觀。

但短線來說，行情自8,523低點反彈以來，最大漲幅已達三成，已經回補指數因肺炎疫情而下跌的七成跌點，所以不可諱言的是上檔年線11,000點反壓，仍是多頭一大考驗。

加上5月面臨繳稅賣壓，還有中旬第1季季報的檢驗，所以行情將暫呈區間震盪的格局，指數預估在10,500~11,000點。

類股方面，值得留意的是進入6月的高股息行情，包括殖利率逾5%、且中長線成長趨勢明確的5G等族群，在5月震盪逢低時，都是可留意的焦點。