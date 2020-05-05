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外資還沒回頭 4月淨匯出128億元

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（5）日公布最新外資統計，4月1日到30日，一般外資淨匯出約4.27億美元，陸資累計淨匯出約0.014億美元，整體外資淨匯出4.284億美元，約新台幣128億元。

金管會資料顯示，1月外資淨匯入12.896億美元，新冠肺炎疫情衝擊台股，2月外資轉呈淨匯出38.97億美元。

3月持續淨匯出，金額明顯擴大到103.956億美元，4月外資再度淨匯出，但金額已縮小到4.284億美元。

今年1月1日到4月底止，一般外資累計淨匯出134.18億美元，陸資累計淨匯出約0.13億美元，

外資 金管會

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