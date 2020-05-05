外匯存底續創新高！4月小增13.97億美元
中央銀行今（5）日公布，4月外匯存底為4,817.82億美元，續創歷史新高，月增13.97億美元，央行指出，本月外匯存底增加主要原因有二，包括外匯存底投資運用收益入帳，以及澳幣等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加。
央行統計顯示，4月底，外資持有國內股票及債券按市價計算，加上新台幣存款餘額，合計為4,027億美元，約當外匯存底的84%。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言