高利美元出現 外銀總座看美元：看不出有甚麼替代貨幣

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

星展銀（台灣）總經理林鑫川今（5）日指出，「就美元來說，看不出有甚麼替代貨幣出現」，他指出，美元長久以來是避風港，許多銀行過往都會吸收美元，目前新冠肺炎疫情較為緩和，美元需求雖然沒有增加，但就美元，他認為看不出甚麼替代貨幣出現。

美國實施無限寬鬆政策（QE），加上美國聯準會Fed）降息，利率貼近零的水準，加上已經有債券交易員認為，Fed未來三年可能都會把利率維持在接近零的水準，短期內不可能升息，市場已經出現看衰美元聲音。

但多家銀行近月卻啟動逆勢吸收美元，打出高於牌告利率吸收美元，大幅增加銀行成本。

美元是國際貿易貨幣，3月美元突然出現流動性問題，許多銀行緊張，林鑫川指出，假設新冠肺炎持續，美元長久來說仍然是避險的避風港，許多銀行都會吸收美元。

目前國內包括永豐銀、星展銀、合作金庫等，都提出高利美元存款專案，定存利率最高喊到1.85％。

肺炎 美國聯準會 Fed 美元

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