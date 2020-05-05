合庫銀主辦桂田酒店12億元聯貸案 今簽約

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

合作金庫銀行統籌主辦桂田酒店新台幣12億元聯貸案，已成功完成募集，並於今（5）日於桂田酒店，由統籌主辦暨管理銀行合庫銀行總經理陳世卿代表授信銀行團，與桂田集團董事長朱仁宗共同完成簽約儀式。

合庫指出，本次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債、支應飯店裝修暨充實營運週轉金所需資金。本次聯貸案由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦行，全國農業金庫、兆豐國際商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、土地銀行、臺灣銀行、第一商業銀行、臺灣中小企業銀行、上海商業儲蓄銀行、臺灣新光商業銀行、三信商業銀行、合作金庫票券及兆豐票券等共同參與，獲得各家參貸銀行熱烈支持，超額認購至185％，已順利完成簽約。

台南桂田酒店隸屬於營造實績逾20年的桂田集團，位處大台南樞紐位置之永康鹽行商圈，鄰近台灣歷史博物館及台南科學園區，擁有商務、宴會、休閒三大面向的差異化競爭優勢。於民國96年正式營運後，即以桂田酒店本館、二館營運規模站穩大台南市場前3名，期間經歷九年的焠煉與成長，再將事業版圖擴範圍擴大到台東地區，成立「桂田酒店 台東館」，正式成為台灣飯店業的連鎖品牌，為讓在地品牌更國際化，桂田與國際連鎖飯店集團合作，加盟喜達屋(Starwood) 旗下最高端酒店品牌喜來登(Sheraton)，並將旗下桂田璽悅酒店(桂田酒店台東館)更名為「台東桂田喜來登酒店」，以「台東101」的高度為東部觀光產業增添新的亮點。

合庫銀行長期深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，107年及108年度皆名列前茅，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，並伴隨企業國際化之腳步，給予最即時、最完整的支持。合庫在雷仲達董事長帶領下，積極走向國際化，配合政府新南向政策，持續加速擴增海外據點，是台資銀行近兩年於新南向國家營業據點開立最多、成長最快的銀行；另為響應政府吸引境外資金回台投資政策，合庫訂有多項專案貸款，如「歡迎台商回台投資專案貸款」、「台商返鄉投資貸款專案」、「智慧機械、亞洲‧矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟(5加2)新創重點產業貸款專案」等，並持續協助推動政府危老都更政策業務，以提供更完整的金融服務，成為企業永續發展的最佳後盾。

台東 合庫 合作金庫商業銀行

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