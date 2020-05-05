元大證券憑證報稅 安心防疫免出門

因應疫情影響及5月申報綜所稅的需求，元大證券提供便利的報稅工具，只要是元大證券電子交易客戶，都可以使用網路電子憑證直接申報綜所稅，線上直接下載所得資料，不僅收支一目瞭然，計算稅額快速便利，可減少臨櫃報稅繁雜的程序，免出門即可輕鬆完成申報，更可享有優先退稅處理，提供客戶安心防疫的完善環境。

根據財政部統計，去年金融憑證網路申報件數約12萬件，其，中元大證券以逾二成使用率居同業之冠，e化服務廣受投資人好評，元大證券提醒投資人，若報稅有資金需求，不必再為了繳納稅金而忍痛賣股，可以透過「元大萬事通App-借貸通」進行股票借貸繳稅，24小時線上申辦，利用手中庫存股票作為擔保品進行款項借貸，操作簡易，還可隨借隨還，資金調度不求人。

近年來，元大證券在金融創新表現亮眼，榮獲證基會金彝獎、國家玉山獎全國首獎及財資雜誌數位金融大獎等多項海內外國家級獎項肯定，自行開發的智能選股「投資先生」App在App Store及Google Play商店免費財經類下載人次高居「券商第一」的殊榮，無疑展現了元大證券在數位產品開發的深厚實力。

元大證券為回饋投資人的支持，即日起推出「微富進化論」開戶活動，活動期間內只要花「三步驟五分鐘」完成線上開戶，最多可獲得500元全家禮券。