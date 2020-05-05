五月混沌 陸股期貨首選

進入5月之後，國際市場進入一個全面鈍化的狀態，但若要找尋當前市場最有機會出現多頭趨勢，群益期貨分析師林致彬表示，投資人可以多加關注陸股。

林致彬說，中國大陸股市疫情最早進入末期，復工狀況良好，無二次爆發跡象，且5月21日中國兩會展開，預計會有撒幣行為出現，且大陸早先針對中小型企業採取認證機制，創業板資金撤出，更有可能進入大陸中大型類股，推升上證指數。

雖然台灣疫情控制良好，政府救市政策也不需太過猛烈，但由於台股處於淺碟市場，不可能不受到國際局勢影響，會隨著國際救市資金簇擁緩步墊高，但也伴隨著經濟數據公布後與市場預期優劣的突然性拉回，操作難度變高。

目前主要觀察指標為台幣匯價，持續維持在30元以下，外部資金尚未撤出，台股仍有機會維持月線之上緩步墊高。

雖然美洲新冠肺炎疫情尚未來到高峰，但歐洲、亞洲都已經逐步受到控制，更多的確診人數已經無法再激起市場波動；3月的美股漲熔斷、跌熔斷再見機率不高，而4月負原油出現雖然激起市場再一次的恐慌，但在交易所與期貨商的配合，交易者提高警覺下，再次出現可能不大。