中油電腦當機已修復 捷利卡、車隊卡恢復使用

中油的資訊系統昨（4）日驚傳遭到惡意程式攻擊、感染勒索病毒，造成部分加油站無法使用捷利卡等相關作業。對此，中油經過地毯式清查，已針對重要伺服器及電腦重新建立系統，包括捷利卡、車隊卡等支付服務於周一深夜都已恢復使用。

中油表示，會員卡、車隊卡已於5月4日23時30分恢復正常， 捷利卡亦於5月5日零時左右測試正常；至於煉製、石化、天然氣等關鍵基礎設施作業、生產，檢視後都未受到影響，業務也未中斷。

中油的資訊系統昨天遭到駭客攻擊，資安人員發覺有異後立即中斷網路並進行地毯式清查，針對重要伺服器及電腦，5月4日深夜已重新建立系統，但仍需持續反覆檢視紀錄以確認攻擊來源；至於加油站部分，捷利卡及車隊卡等都已恢復使用。至於最多消費者使用的現金或信用卡支付，因為沒有連接到中油內部網路，所以並未受到此次電腦當機影響。

中油表示已將本次事件錄案，以此為鑑，作為未來資安改進的參考，同時也將加強資安防護，引進更嚴密之資安偵測系統，保 障消費大眾之權益。

中油的資訊系統是在昨天中午發現疑似感染勒索病毒，造成部分加油站無法使用捷利卡、中油PAY等相關作業。

據傳，此次中油網路遭惡意攻擊的源頭是公司沒控管到的隨身碟，導致勒索病毒感染，各站點的機台只要一開機或重開機，檔案馬上全被加密，只剩下原本就開機沒有重開的機器可以使用，就連中油官網網頁也一度掛掉。