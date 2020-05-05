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集保「2020年股東會前瞻議題」線上國際論壇圓滿成功

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保責任投資生態系。圖／集保結算所提供
集保責任投資生態系。圖／集保結算所提供

受全球新冠肺炎疫情影響，目前許多大型國際交流活動均被迫停擺，因應股東會旺季即將到來，國內資本市場外資持股占比逐年攀高，為協助上市（櫃）公司股東會順利召開，集保結算所力邀國際機構投資人、國內外學者專家及上市（櫃）公司，於今（2020）年4月30日辦理「2020年台灣股東會前瞻線上論壇」。這次活動吸引超過300家上市（櫃）公司及機構投資人參加，約600人在線上共襄盛舉，顯示股東會議題相當受我國企業重視。

這次論壇由集保結算所主辦，邀請到貝萊德（Blackrock）、國際公司治理顧問機構ISS Corporate Solutions及台灣董事學會代表與談。多位講者都提到「積極所有權」（Active Ownership）對台灣企業具有極大意義，積極所有權理念強調機構投資人不僅僅是參與股東會投票，更應該在全年內積極與公司對話溝通，要求公司改善ESG表現。

目前台灣主要外資紛紛擴充相關團隊，未來台灣企業不應僅在股東會前與股東溝通，而應該將改善ESG表現作為管理的課題。

亦有講者分享國內外對董事的期待仍有差距，許多外資期待較高的獨立董事比例、較少的董事兼任，並期待上市（櫃）公司設立正式的提名委員會，以上要求都是台灣企業可以努力的方向。

集保結算所股務部經理汪明琇在會中亦發表「責任投資服務」藍圖，集保責任投資服務將支援機構投資人所需的核心責任投資策略，包括篩選涉入高爭議產業的企業、篩選涉入重大負面新聞的企業，以及篩選ESG綜合評分表現不良的企業，有助於機構投資人排除具ESG潛在風險的企業，使投資組合更為穩健安全。

在投資之後，責任投資服務也將支援機構投資人辨識被投資企業的重大ESG議題，使機構投資人可以制定溝通計劃，積極改變被投資企業ESG表現，從而使積極所有權在臺灣市場獲得充分實踐。

集保結算所總經理朱漢強表示，在主管機關金融監督管理委員會的指導之下，集保結算所於去年初推出公司投資人關係整合平台，開始對發行公司提供國際主要ESG評分資訊。集保結算所並規劃於今年下半年推出責任投資服務，提供機構投資人ESG投資工具，預計於7月上線。

配合新功能上線，後續也將持續協助臺灣企業與國際主要ESG評分機構互動，並協助台灣機構投資人落實責任投資，促進台灣責任投資生態系的發展。集保結算所並期盼能持續扮演發行公司與投資人間，相互溝通的橋樑。

股東會 集保結算所 外資

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