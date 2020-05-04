這裡還有高利！三銀行逆勢推美元高利定存　

美國聯準會（Fed）啟動降息連帶拉低國內美元定存利率，鞏固客戶的銀行逆勢而行，陸續推出較市場牌告利率再加碼0.15～0.38個百分點的美元定存，永豐銀與合庫銀行先行，另外，星展銀則是針對指定客戶推出指定方案，最高美元定存利率達1.85％。

永豐銀今（4）日宣布，推出外幣定存，主打兩大特色。第一，彈性靈活的外幣階梯定存，每3個月為一階段，依照定存牌告利率加碼，到期後自動續存3個月，最長自動存滿一年；第二，每一期利率加碼採用階梯式增加，最高加碼0.78個百分點。

永豐銀舉例，如果是永豐銀薪轉、幣倍卡、房貸、尊榮理財會員、大戶DAWHO及優選禮遇客戶等，選擇該方案時候，第一階段3個月可以享有美元定存牌告利率加碼0.38個百分點，第二階段則加碼0.48個百分點，第三階段加碼0.68個百分點，第四階段加碼0.78個百分點。

之所以推出階梯式美元定存以及自動續存的外幣定存方案，永豐銀行零售金融處處長吳建毅指出，是因為根據統計，永豐銀旗下客戶的美元定存天期在12個月以上者超過40% ，假設發生匯率大幅變動或臨時資金需求等，定存解約將造成利息損失。

而客戶如果加入永豐銀推出的定存牌告利率搭配4段階梯式利率加碼，每3個月一階段，到期後自動續存3個月並享下一階段加碼優惠利率，若在每3個月到期後不再續存，仍享有前一階段已結算的利息且不打折，提供客戶靈活的資產配置工具。

合庫銀行也推出美元優利定存方案，推出到22日為止，不限新舊資金，只要單筆存款達5,000美元以上，不論是網銀轉存、分行臨櫃，均可依投資期別，選擇承作定存3個月期0.65%、6個月期0.75%，或是最高9個月期年利率1%。

星展銀今天推出的美元定存專案，針對自家財富管理客戶以及OBU客戶，提供美元定存方案，假設存入10萬美元、最高30萬美元，舊有財富管理客戶可以享有美元1個月定存1.8％，全新財富管理客戶的利率可以調高到1.85％。