前進櫃買市場必知 勤業眾信：留意獨董及智財規定

新冠肺炎疫情持續延燒，為全球企業營運帶來嚴峻挑戰櫃買中心今（4）日攜手勤業眾信聯合會計師事務所舉辦「前進櫃買市場線上說明會」，向企業說明上櫃審查相關重點、企業轉型籌資升級等議題，勤業眾信亦特別分享上櫃獨立董事及智慧財產權布局需知。

櫃買中心副理陳建裕指出，櫃買中心成立宗旨在扶植企業推動經濟發展，而櫃買市場具備產業多元、交易活絡、籌資功能佳等特色，已有許多中小企業進入櫃買市場後，藉由櫃買市場平台順利籌募資金、加速企業成長茁壯，申請登錄興櫃及上櫃審查的程序，也有公開透明、審查迅速等特色。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁提醒，獨立董事已開始於公司治理扮演關鍵角色，金管會新版公司治理藍圖（2018-2020）當中已要求，自2019年1月起，新申請登錄興櫃的公司，應設置獨立董事；且自2020年起，上市櫃公司依董監屆期開始應設置審計委員會，興櫃公司依董監屆期開始應設置獨立董事，並於2022年全面完成設置。

陳盈蓁表示，獨立董事依法應具備專業知識，其持股及兼職均有相關限制，且於執行業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係；於發生經營權爭奪、併購案件時，更應為公司之最大利益、忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如因違反導致公司受到損害，則將負損害賠償責任。

陳盈蓁指出，獨立董事所負責任與非獨立董事並無不同。實務上有參照美國法院所發展的商業判斷法則（Business Judgment Rule），作為董事經營決定就其過失行為是否承擔法律責任的判斷標準。董事為免日後公司受損、股東求償，於行為時即應本於善意、恪守獨立性、善盡調查等原則，以能於必要時主張免責的立場。

德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅表示，主管機關近年鼓勵企業建立智財管理能力，而最新修正的《上市上櫃公司治理實務守則》，已正式將智財管理納入公司治理架構，並提升至董事會管理層級。金管會新公布109年度《公司治理評鑑系統》也增訂智財指標，鼓勵公司建立智財管理制度，強化董事會監督功能，以健全公司治理架構。

熊誦梅表示，智慧財產的範圍涵蓋商標、著作權、專利及營業秘密等，範圍甚廣並緊扣企業永續經營。侵害智慧財產須負民事及刑事責任，一旦涉及專利侵權，可能遭罰超過新臺幣十數億元的賠償金額，進而衝擊公司營運，商標、著作權及營業秘密的侵權，皆須負刑事責任，企業負責人、董事及監察人，若違反法令致他人受有損害時，皆需與公司負連帶賠償之責。