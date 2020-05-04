華南永昌證券董事長 由華南金總座羅寶珠代理

「亞洲永續報告獎」國泰金控（2882）奪下「亞洲最佳多元性報告」金獎，是眾多入圍者中唯一獲得此獎的企業，同時獲得「亞洲最佳環境報告」銅獎，國泰人壽則是首次參加便一舉拿下「亞洲最佳重大性議題報告」銅獎，從亞洲13國、80家入圍企業中脫穎而出。

2020-05-04 14:45