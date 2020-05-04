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華南永昌證券董事長 由華南金總座羅寶珠代理
華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元，5月1日華南永昌證券董事長鄭永春、副董事長許元禎雙雙辭職下台，華南金今晚重訊公告，華南永昌證董事長將由華南金總經理羅寶珠代理。
華南永昌證券先前因股市大跌，權證交易避險操作不及，導致巨額虧損，連累到華南金控整體獲利，導致華南金三月稅後虧損達35.99億元。
金管會前天宣布對華南永昌證開罰144萬元，且命令前總經理陳錦峰停職一年，之後在5月1日華南永昌證券董事長鄭永春、副董事長許元禎雙雙辭職下台，以示負責。
華南金晚間重訊公告，經過董事會決議，由華南金董事兼總經理羅寶珠代理華南永昌證券董事長職務，即日起生效。
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