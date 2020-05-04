錢櫃大火傷亡嚴重 第一金人壽火速完成保戶理賠

第一金人壽今（4）日表示，今年4月26日上午發生於台北市林森北路的錢櫃KTV大火，經查證，其中一名罹難者為第一金人壽保戶，第一金人壽已完成理賠金撥款作業。

火災隔日（27日）上午，第一金人壽即刻召開緊急會議，啟動理賠前置作業，並在家屬同意下派同仁親赴靈堂致意及致贈家屬慰問金。

第一金人壽表示，發生此一事故，家屬承受的悲痛難以言喻，除了需要時間沉澱，保險公司提供的理賠金能即刻提供實質的經濟幫助，陪伴保戶家屬度過難關。

在民眾壽險保額普遍不足的情況下，第一金人壽再次呼籲民眾應規劃足夠的壽險保障以轉嫁突如其來的意外風險，才能留愛不留債，給家人無後顧之憂的經濟依靠。

若事故保戶或家屬有需要相關協助，可以隨時撥打第一金人壽24小時免費服務專線0800-001-110。