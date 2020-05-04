惠譽將花旗台灣評等 從穩定調整為負向

惠譽將花旗（台灣）商業銀行之評等展望由穩定調整至負向，並且確認其長期發行人違約評等「A-」以及國內長期評等於「AA（twn）」，同時亦確認花旗（台灣）個別實力評等「bbb+」。

花旗（台灣）的長期發行人違約評等與支援評等「1」是反映其母公司花旗銀行於必要時支援花旗（台灣）的可能性極高。花旗（台灣）的資產僅佔集團的小部份，然而與母公司有強大的合作綜效，在台灣提供產品及服務，而花旗集團亦認同台灣市場在其國際銀行業務間的策略重要性。

花旗（台灣）善於協助頂尖台灣企業跨國的金融需求。該行母公司強大的支援意願源於若花旗（台灣）違約，將對其母公司的聲譽造成嚴重影響。花旗（台灣）與其母公司在風險管理及品牌共享等方面高度整合。

花旗（台灣）的長期發行人違約評等相較花旗銀行及其最終母公司花旗集團的個別實力評等低一評級，反映惠譽認為當母公司進行清算時，該行從母公司得到援助的優先順序將低於集團重要的法人機構（MaterialLegalEntity）。在集團的清算相關之計畫更新版本（2019年7月），如同花旗集團其他多數國際子公司，花旗（台灣）亦未列為集團重要的法人機構之一。

該行的國內評等係屬台灣國內評等範疇中較高者，相較當地同業而言，該行的違約風險非常低，反應母公司將在必要的情況下給予支援。

花旗（台灣）的個別實力評等反映其強健的流動性（存放比為57%，相較同業平均的73%）及資本水準（2019年底的普通股權益第一類資本比率為14.6%）。

然而惡化的經營環境將對台灣銀行業包括花旗（台灣）近期的資產品質和獲利造成壓力。由於台灣出口導向的經濟體將因全球新冠病毒疫情影響而受到劇烈衝擊，惠譽將台灣銀行業的經營環境評等展望由穩定調整為負向。

因花旗（台灣）擁有較多高流動性且低風險的資產，包含銀行超過40%的資產為美國與台灣公債以及對花旗集團子公司的短期拆放，惠譽預期該行資產品質相關的風險將獲減緩。

近期的信用風險主要將來自無擔保個人放款以及信用卡業務，截至2019年底，兩者共佔總放款的26%或總資產的11%。企業放款亦可能承受相關壓力，然而因花旗（台灣）著重於大型且成熟的企業（尤其科技產業），將抵減相關的違約風險。

儘管美金與台幣的利差持續受壓、非利息收入因客戶的投資活動放緩而減少、以及信用成本增加，惠譽預期花旗（台灣）的營業獲利佔加權風險性資產將在2020年持續高於同業平均（2019為3.2%，同業平均為1.2%）。該行能有效善用集團在全球強健的市場地位以及商品平台，以維持較低的存款成本且創造穩定的非利息收入，這些因素將使對花旗（台灣）的獲利相對其他在地同業受到較小的衝擊。

惠譽預期花旗（台灣）將在近期維持良好的資本水準，即使較弱的獲利能力與較高的股利配發率（2019年約為70%）可為資本帶來些許壓力。截至2019年底，該行的普通股權益第一類資本比率為穩定的14.6%（2018年底為14.4%），同業平均則略高於11%。花旗（台灣）持續維持低於同業平均的存放比，這有助於緩減因存款成長放緩與企業動用放款額度而造成潛在的流動性風險。